Тысяча и еще пару сотен подарков: что подарить на 8 марта

Ни одна мама, любимая и коллега не признается, как ждет 8 марта с тайным предвкушением: снова конфеты или сможет удивить? В офисе формально раздадут по тюльпанчику или по-настоящему порадуют? Снова замотались, нет времени креативить? Спокойствие. На сайте superpupers.com все уже придумано, создано, рассортировано и ждет одного клика.

Почему SuperPuppers?

Точно знают, как удивить леди-босса, инстаграмм-фею и многодетную маму на удаленке. В каталоге подарки на 8 марта – с особым смыслом, искренней заботой, и неподдельной радостью от возможности порадовать дорогого человека.

Успешно борются со стереотипами, ненавидят банальности и гендерные шаблоны. Убежденные адепты философии 3R. Осознанное потребление, красивая эко-упаковка, уникальные биотехнологии, возобновляемые материалы – все идеи сюрпризов экологичны и заряжены позитивной энергетикой.

Чем удивить?

Леди 21 века отлично разбирается в технологиях, трендах, брендах, цветовых сочетаниях и ценовой политике. Она предпочтет ценнику с несколькими нулями подарок, который подчеркивает ее личные интересы, вкусы и убеждения.

Дар оказался на диво актуальным, красиво упакован, с любовью подобран – она счастлива в любом возрасте, от 3 до 103+. Небольшая разведка боем, список приоритетов, выбор неожиданного, но приятного сюрприза – праздник удался.

Что дарить?

Перед просмотром каталога superpupers.com составьте перечень подарков. Возможно, после изучения каталога записку сожжете - как символ отрыва от банальности. Идеи SuperPuppers рвут шаблоны, искрятся креативом и творческой энергией.

Просто представьте Ее глаза:

- маме – мягенький плед с рукавами, чтобы и тепло, и чай в руках, и пульт от телевизора;

- новой знакомой – долгосвежая роза; неважно, будете ли вы вместе, но цветок 5 лет напоминает о вашей весне живыми лепестками;

- любимой – маску для сна и поднос для завтрака, с красиво сервированным омлетом и розой;

- жене – скретч–карту мира, чтобы отмечать новые открытия и планировать маршруты;

- сестре – экокуб с мелиссой, чиа, годжи или карликовым гранатом; в стильном ящике из ольхи уже есть нужный грунт и семена;

- подруге – кошелек с прикольным принтом и трэвел-косметичку, с намеком на скорое путешествие;

- коллеге – удобную подставку для девайсов и термокружку с уже налитым крепким кофе.

Жизнь – короткая штука. Не откладывайте на потом идеи, которые вдохновляют сегодня. Пара кликов – и все Super Puppers.