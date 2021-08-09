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вторник, 10 августа 2021 15:59

Тренажеры для спортзала – стальной характер, мощь, выдержка

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  Профессиональные тренажеры для спортзала работают на ваш результат
Профессиональные тренажеры для спортзала работают на ваш результат

Как оборудовать тренажерный зал? Какие выбрать тренажеры для спортзала, чтобы уложиться в бюджет и максимально удовлетворить запросы пользователей? На первый взгляд задача не из простых, но, зная основные принципы выбора спортинвентаря, каждый может грамотно организовать пространство для комфортных и эффективных тренировок.

Шаг №1: какие тренажеры закупать и в каком количестве?

Чтобы тренирующиеся могли свободно выполнять движения, рекомендуется под каждый тренажер выделить примерно 5 кв.м. Также важно ориентироваться на комплектацию спортивными тренажерами, которые будут отвечать требованиям людей с различными целями и уровнем физической подготовки.

Для удобства и комфорта спортсменов зал принято условно делить на зоны, включающие следующие виды спортивного оборудования:

Силовые тренажеры. Их основное предназначение - проработка мышечных групп всего тела, укрепление и наращивание мускулатуры. Упражнения должны охватывать грудные мышцы, спину, ноги, пресс, плечевой пояс и руки. Мультистанции, гиперэкстензии, турники, брусья, скамьи, грузоблочные тренажеры помогут в достижении поставленных целей. Важное место отводится свободным весам. Это классика для наращивания мышечной массы. Используя свободные веса, можно точечно проработать нужные группы мышц. Так, гантельный ряд должен включать снаряды весом от 1 до 50 кг. Гантели и диски к штанге должны быть представлены в разном весе - от минимального до максимального. В зал приходят посетители с разным уровнем физической закалки, а потому важно учесть запросы каждого и предложить максимум возможностей для эффективного занятия.

Кардиотренажеры. Необходимы для проведения как полноценных кардиотренировок, так и для подготовки к силовым нагрузкам. В тренажерке обязательно должен быть весь комплект оборудования из семейства кардио: беговые дорожки, велотренажеры, орбитреки, степперы, гребные тренажеры. Если площадь разрешает размахнуться, можно добавить к этому списку лыжные тренажеры, спинбайки, эйрбайки.

  Профессиональные тренажеры для спортзала работают на ваш результат
Профессиональные тренажеры для спортзала работают на ваш результат

Шаг №2: новые или бывшие в употреблении тренажеры?

Спортивное оборудование коммерческого предназначения выдерживает самые высокие нагрузки, способно функционировать практически бесперебойно, поэтому в данном вопросе высочайшее качество, надежность и безопасность стоят на первом месте. И лучше не экономить, а покупать исключительно новый спортинвентарь проверенных производителей, так как это вопрос репутации клуба, конкурентоспособности и завоевания доверительного отношения клиентов.

Независимо от того, пал выбор на спортивные тренажеры отечественного производителя или зарубежных брендов, они должны отвечать всем нормам: соответствовать биомеханике движения, выдерживать интенсивную эксплуатацию, легко настраиваться под индивидуальные запросы пользователя, иметь надежные узлы и блоки.

  Профессиональные тренажеры для спортзала работают на ваш результат
Профессиональные тренажеры для спортзала работают на ваш результат

Шаг №3: критерии выбора спортивного оборудования для тренажерного зала

Функциональность. Новейшие разработки и инновационные решения позволяют сделать тренировочный процесс комфортным, безопасным и эффективным.

Простота использования. Настройки не должны вызывать сложностей, все должно быть просто и понятно на интуитивном уровне.

Надежность. Данная характеристика определяется качеством используемых материалов и комплектующих, которые являются гарантией безопасных тренировок и долговечности оборудования.

Результативность. Спортсмен с любым уровнем подготовки сможет добиться высоких результатов, тренируясь на тренажере с отменным функционалом.

Эстетичный внешний вид. Гармоничное сочетание цветовых решений отдельных элементов, плавность линий, современный дизайн не только привлекают клиентов, но и стимулируют к тренировкам.

Фитнес тренажеры для спортзала купить предлагает интернет-магазин "Prof.interatletika.ua". В каталоге вашему вниманию представлен большой ассортимент спортивного оборудования в любом ценовом сегменте для обустройства тренажерного зала любого класса.

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