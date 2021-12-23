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четверг, 23 декабря 2021 09:53

Торговое электронное оборудование - залог успешного бизнеса

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С появлением "Эффекта Амазона" многие розничные продавцы начали задумываться о ценах на товары и удобстве покупателей. У современного покупателя есть определенные ожидания, и если они не оправдаются, он, скорее всего, пойдет к конкуренту. Современное торговое электронное оборудование позволяет реализовать те функции, которые нужны клиентам больше всего, в том числе:

  1. отслеживание предпочтений клиента
  2. точная инвентаризация и учет товаров
  3. покупка онлайн и самовывоз
  4. лояльность и персонализированные предложения
  5. быстрое обслуживание, в том числе и наличие КСО (касс самообслуживания)
  6. различные способы оплаты
  7. прогнозирование запасов и спроса
  8. оптимизация цепочки поставок
  9. идентификация продукта
  10. отслеживание продукции
  11. управление логистикой
  12. оптимизация размещения продукта в магазине
  13. управление сотрудниками

Современные ритейлеры вкладывают значительные средства в электронное торговое оборудование, чтобы не только увеличить эффективность магазина или склада, но и создать комфортные условия для клиентов и, тем самым, увеличить посещаемость. Но крайне важно избежать ошибки инвестирования в технику ради покупок. В этой статье мы рассмотрим перечень необходимого электронного оборудования для склада или магазина, которое действительно может улучшить эффективность работы всего персонала. К таким можно отнести:

  1. сканеры штрихкодов - для быстрой идентификации товаров и передачи полученных данных в базу.
  2. принтеры чеков - изготовление кассовых чеков для подтверждения покупки или печати заказа на кухне.
  3. принтеры этикеток - печать стикеров, этикеток, браслетов, бирок для информирования покупателей о характеристиках продукта.
  4. принтеры пластиковых карт - изготовление карт лояльности, идентификационных, скидочных, клубных и т.д.
  5. терминалы сбора данных - ввод и редактирование данных о продукции для эффективного управления товарооборотом.
  6. маркировочное оборудование - быстрое нанесение маркировки на поверхность товара.
  7. банковское оборудование - устройства для точного и быстрого проведения банковских операций.
  8. весы - позволяют выполнить взвешивание и маркировку весового товара.
  9. фискальное оборудование - регистрация проведенных денежных операций при продаже товаров или услуг.

Для правильной работы оборудования рекомендуется применять качественные расходные материалы, которые можно заказать в компании REEF. Компания является лидером в Украине по производству риббонов, кассовой ленты и этикетки под торговой маркой Тама и всегда готовы предоставить высококачественные расходники в любых объемах.

Купить оборудование для автоматизации торговли онлайн можно в интернет-магазине Риф с доставкой по Киеву и всей Украине. Компания REEF является официальными поставщиками большинства продаваемых ими брендов и, поэтому, предлагает клиентам доступные цены, официальную гарантию, профессиональные консультации и качественное сервисное обслуживание.

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Дата
23
декабря

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