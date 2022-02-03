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четверг, 03 февраля 2022 16:36

ТОП-10 лучших холодильных витрин 2022

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ТОП-10 лучших холодильных витрин 2022
Холодильные витрины делятся на несколько основных групп в зависимости от диапазона рабочих температур, способа монтажа, конструктивных особенностей. Фото: TexnoNews.com

Холодильные витрины – одна из немногих категорий профессионального оборудования, которое нашло широкое применение и на производствах, и в сфере общепита, и в сфере торговли. То есть, везде, где по регламенту продукция и товар должны храниться при определенном температурном режиме, а в некоторых случаях – еще и иметь презентабельный внешний вид.

Холодильные витрины делятся на несколько основных групп – в зависимости от диапазона рабочих температур (универсальные, низкотемпературные), способа монтажа (на пол, на стол), конструктивных особенностей (гнутое или прямое стекло). В каждой категории есть свои лидеры потребительского спроса.

МХМ ВХС 1,8 "Нова"

Данный представитель категории холодильных витрин предназначен для использования в магазинах, гастрономии, кафе.

Небольшой диапазон температуры внутри витрины (от 0 до 7 градусов по Цельсию) предполагает размещение на полезной площади, которая, к слову, довольно большая (0,85 м2), продуктов питания. Глубина выкладки более 50 сантиметров позволяет разместить на виду большую часть товаров, а изогнутое стекло обеспечивает хороший обзор продукции с выгодной стороны.

JUKA VGL 130

Витрина украинского производителя, схожая по параметрам с предыдущей моделью в рейтинге. При относительной компактности отличается неплохой площадью для экспозиции продукции – почти 0,9 м2. Объем камеры – 275 литров. Изогнутое стекло обеспечивает хороший обзор товарного ряда. Температурный режим – от плюс двух до плюс восьми градусов.

Кроме того, JUKA VGL 130 комплектуется дополнительной полочкой продавца, что вместе с суточным потреблением всего в 3,2 киловатта электроэнергии делает ее оптимальным выбором для небольшим гастрономов и продуктовых магазинов.

TECNODOM EVOK150V

В отличие от предыдущих двух витрин, это итальянское оборудование больше подходит для кафе и ресторанов, а также столовых. У данной модели три стеклянные полочки и большое обзорное стекло прямой формы, что вместе со стеклянной "крышей" позволяет выложить широкий ассортимент продукции в выгодном свете.

У модели TECNODOM EVOK150V своя неоновая подсветка, а также раздвижные двери на задней части корпуса и электронный блок управления. Диапазон температур внутри витрины – 3-5 градусов выше нуля по Цельсию.

Также в ТОП холодильных витрин входят следующие модели:

● Росс Россинка-1,0
● МХМ ВХС-1,5 Илеть Cube
● Juka VGL190
● МХМ ВХС-1,2 Таир
● Juka SGL160
● МХМ Veneto VS-1,3
● Росс Россинка-2,0 ВС

Подробнее узнать характеристики каждой витрины и десятков других моделей отечественного и зарубежного производства, приобрести витринное и другое оборудование для баров, кафе и ресторанов вы можете на сайте специализированного поставщика "Enjoy-Trade".

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Дата
03
февраля

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