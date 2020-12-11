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пятница, 11 декабря 2020 13:08

Термокружка для повседневной жизни в офисе: как выбрать?

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  Термокружка – незаменимая вещь для офиса
Термокружка – незаменимая вещь для офиса

Вы заварили любимый чай, приготовили печеньку и… вдруг зазвонил телефон. Потом срочно понадобилось ответить на сообщение. Потом подошел коллега обсудить рабочий вопрос. Потом нужно идти на совещание… Через несколько часов вы обнаружили на столе сиротливо стоящую чашку с давно остывшим чаем. Знакомо? Если вам надоело пить остывший чай или кофе, да и вообще вы хотите чувствовать себя на рабочем месте спокойно и комфортно, пора обзавестись термокружкой.

Термокружка – незаменимая вещь для офиса. После первого же дня использования вы по достоинству оцените все преимущества:

• напиток отлично настаивается и имеет более богатый вкус и аромат;
• остается горячим или прохладным до 6 часов, то есть утренний чай будет в обед все еще горячим (длительность сохранения температуры зависит от материала и конструкции модели);
• исключена возможность облиться напитком, пока несете его на свой стол;
• кофе не будет разливаться на клавиатуру и бумаги при малейшем толчке;
• красивый и стильный аксессуар будет поднимать настроение и станет украшением рабочего места.

Но как выбрать именно такую термокружку, которая нужна вам? Ведь в магазинах их десятки, если не сотни, – разного размера, формы, дизайна.

На что обратить внимание при выборе термокружки

Итак, вы хотите купить термочашку в офис. Первое, на что нужно обратить внимание, – материал. В магазинах вы можете найти термостаканы из:

• пластика;
• стекла;
• керамики;
• нержавеющей стали.

Пластиковые кружки отличаются разнообразием форм и узоров, могут иметь весьма причудливые формы. Вариантов цветов просто нет числа. Именно поэтому молодежь отдает предпочтение таким термокружкам – есть возможность подобрать очень оригинальный вариант! Кроме того, пластиковые модели стоят недорого.

Однако у пластиковых термостаканов есть и недостатки. Нужно очень внимательно читать, из какого именно пластика изготовлена модель. Некоторые виды пластмассы при контакте с жидкостями выделяют в них вредные вещества.

Пластиковые термокружки сохраняют температуру напитка максимум 3 часа, и при этом впитывают его аромат. Отмыть термостакан от запаха кофе будет непросто. Пластик – материал достаточно прочный, но все-таки не металл, поэтому при падении емкость может треснуть или разбиться. Если хочется модель недорогую, но более практичную и долговечную, стоит купить термочашку с пластиковым наружным корпусом и стальной колбой.

Стеклянные и керамические термочашки – идеальный вариант для офиса. По сути это стильная чашка. Форму, расцветку и рисунок вы можете выбрать на свое усмотрение. От обычных эти модели отличаются более толстым дном и стенками. У стеклянных бывают двойные стенки – это позволяет дольше сохранять температуру напитка. Сверху керамическая или стеклянная чашка закрывается крышкой из силикона или пищевого пластика, которая позволяет напитку дольше сохранять температуру, не дает ему разлиться.

Однако возить такую термокружку из дома на работу не стоит: она тяжелая и слишком хрупкая, а крышка не герметичная. Это исключительно офисный вариант.

  Красивый и стильный аксессуар будет поднимать настроение и станет украшением рабочего места
Красивый и стильный аксессуар будет поднимать настроение и станет украшением рабочего места

Если вы хотите, чтобы термокружка стала вашим верным спутником не только в офисе, но и по дороге на работу, во время прогулки по парку или отдыха на природе, стоит купить модель из нержавеющей стали. Стальные термокружки выглядят очень элегантно. Они не боятся ударов и падений, оснащены качественными герметичными крышками, поэтому их можно возить в сумке и не бояться, что напиток зальет вещи. Сохранять температуру напитка термокружка может до 6 часов. Мыть такие модели легко, поскольку металл не впитывает вкус и запах жидкости.

Как видите, недостатков у таких моделей практически нет. Разве что немного больший вес, чем у пластиковых, и более высокая цена.

Также при покупке термокружки стоит обратить внимание на:

• объем;
• конструкцию крышки;
• дополнительные функции: трубочка в крышке, ремешок для ношения на руке, силиконовый чехол и др.;
• "умные" дополнения – индикатор температуры и количества напитка, даже встроенный аккумулятор, подогревающий содержимое и способный немного подзарядить телефон.

Подумайте, какой вариант термокружки для офиса подойдет вам больше всего и выбирайте дизайн на свой вкус!

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11
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