Напольные покрытия на древесной основе более требовательны к соблюдению рабочего температурного режима, чем керамическая плитка, ковролин и линолеум. Рекомендованная температура теплого пола с ламинатным и паркетным покрытием составляет до 28–30 градусов.

Покупатели чаще всего выбирают инфракрасную пленку для теплого пола под ламинат

Так же для дерева содержащих основ важно учитывать равномерность и интенсивность прогрева поверхности пола. Лучшие качества нагревательного элемента для ламинатного пола это не слишком высокая температура и большая площадь соприкосновения. Именно этими характеристиками обладают инфракрасная пленка и алюминиевые маты.

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Покупатели чаще всего выбирают инфракрасную пленку для теплого пола под ламинат. Рабочая температура полосатых пленок составляет 45 - 60 градусов, а мощностью 220 Вт/м.кв. Тепло равномерно распределяется по всей площади пола.

Инфракрасная пленка доступна в рулонах разной ширины – 50, 80 и 100 см. Её можно резать на отрезки нужной длины. Размещать их на расстоянии друг от друга, можно реализовать в комнате сразу несколько комфортных зон. Легко можно добавить или уменьшить нагревательную секцию, заменить поврежденный участок на новый, сделать переконфигурацию частей.

Процесс сборки довольно прост и не требует специальных навыков и инструментов. Теплый пол своими руками реально сделать в короткий срок. Комплект теплого пола под ламинат с терморегулятором включает в себя все необходимые комплектующие в соответствии с квадратурой. Купить теплый пол под ламинат в наборе удобно и более выгодно. Гарантия и срок эксплуатации для инфракрасной пленки составляет 10–15 лет.

Алюминиевый мат под ламинат

Главным преимуществом алюминиевых матов под ламинат является наличие заземляющего экрана. Соответственно к такому мату можно подключить защитную автоматику (УЗО или дифавтомат) и использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности. Диапазон рабочей температуры разработан именно для дерева содержащих покрытий и составляет 40–50 градусов. Нагревательный элемент – двужильный резистивный кабель с фторполимерной изоляцией. Высокая плотность укладки кабеля и алюминиевый экран обеспечивают равномерный нагрев по всей площади. Концевая и соединительные муфты выполнены в заводских условиях и проверены на герметичность. Толщина такого мата составляет 1,7–2 мм. поэтому он свободно интегрируется в подложку толщиной 4–6 мм. Отсутствие множества соединений повышает надежность и безопасность, это позволяет использовать алюминиевый мат в помещениях любого типа. Широкий модельный ряд рассчитан для создания полноценного и локального обогрева. Высокий уровень износостойкости гарантирует продолжительную работу теплого пола на протяжении десятилетий. Гарантия и срок эксплуатации алюминиевых матов под ламинат составляет 15–25 лет.

Покупатели чаще всего выбирают инфракрасную пленку для теплого пола под ламинат

Программируемый терморегулятор с датчиком пола и воздуха обеспечивает более высокую точность заданной температуры напольного покрытия. Это исключает его перегрев, а следовательно соблюдаются условия эксплуатации. Совокупность вышеперечисленных компонентов обеспечивает безопасную и экономичную работу теплого пола под ламинат и напольные покрытия на древесной основе.