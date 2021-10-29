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пятница, 29 октября 2021 15:34

Теплый пол под ламинат

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Напольные покрытия на древесной основе более требовательны к соблюдению рабочего температурного режима, чем керамическая плитка, ковролин и линолеум. Рекомендованная температура теплого пола с ламинатным и паркетным покрытием составляет до 28–30 градусов.

  Покупатели чаще всего выбирают инфракрасную пленку для теплого пола под ламинат
Покупатели чаще всего выбирают инфракрасную пленку для теплого пола под ламинат

Так же для дерева содержащих основ важно учитывать равномерность и интенсивность прогрева поверхности пола. Лучшие качества нагревательного элемента для ламинатного пола это не слишком высокая температура и большая площадь соприкосновения. Именно этими характеристиками обладают инфракрасная пленка и алюминиевые маты.

Заказать теплый пол под ламинат со скидкой можно в интернет-магазине Polcity.

Покупатели чаще всего выбирают инфракрасную пленку для теплого пола под ламинат. Рабочая температура полосатых пленок составляет 45 - 60 градусов, а мощностью 220 Вт/м.кв. Тепло равномерно распределяется по всей площади пола.

Инфракрасная пленка доступна в рулонах разной ширины – 50, 80 и 100 см. Её можно резать на отрезки нужной длины. Размещать их на расстоянии друг от друга, можно реализовать в комнате сразу несколько комфортных зон. Легко можно добавить или уменьшить нагревательную секцию, заменить поврежденный участок на новый, сделать переконфигурацию частей.

Процесс сборки довольно прост и не требует специальных навыков и инструментов. Теплый пол своими руками реально сделать в короткий срок. Комплект теплого пола под ламинат с терморегулятором включает в себя все необходимые комплектующие в соответствии с квадратурой. Купить теплый пол под ламинат в наборе удобно и более выгодно. Гарантия и срок эксплуатации для инфракрасной пленки составляет 10–15 лет.

Алюминиевый мат под ламинат

Главным преимуществом алюминиевых матов под ламинат является наличие заземляющего экрана. Соответственно к такому мату можно подключить защитную автоматику (УЗО или дифавтомат) и использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности. Диапазон рабочей температуры разработан именно для дерева содержащих покрытий и составляет 40–50 градусов. Нагревательный элемент – двужильный резистивный кабель с фторполимерной изоляцией. Высокая плотность укладки кабеля и алюминиевый экран обеспечивают равномерный нагрев по всей площади. Концевая и соединительные муфты выполнены в заводских условиях и проверены на герметичность. Толщина такого мата составляет 1,7–2 мм. поэтому он свободно интегрируется в подложку толщиной 4–6 мм. Отсутствие множества соединений повышает надежность и безопасность, это позволяет использовать алюминиевый мат в помещениях любого типа. Широкий модельный ряд рассчитан для создания полноценного и локального обогрева. Высокий уровень износостойкости гарантирует продолжительную работу теплого пола на протяжении десятилетий. Гарантия и срок эксплуатации алюминиевых матов под ламинат составляет 15–25 лет.

  Покупатели чаще всего выбирают инфракрасную пленку для теплого пола под ламинат
Покупатели чаще всего выбирают инфракрасную пленку для теплого пола под ламинат

Программируемый терморегулятор с датчиком пола и воздуха обеспечивает более высокую точность заданной температуры напольного покрытия. Это исключает его перегрев, а следовательно соблюдаются условия эксплуатации. Совокупность вышеперечисленных компонентов обеспечивает безопасную и экономичную работу теплого пола под ламинат и напольные покрытия на древесной основе.

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29
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