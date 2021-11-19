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пятница, 19 ноября 2021 11:48

Техника для лентяев: как есть вкусно, а готовить быстро

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  Сочетание духового шкафа с варочной панелью превратит вас в настоящего шеф-повара
Сочетание духового шкафа с варочной панелью превратит вас в настоящего шеф-повара

Все мы время от времени устаем от суеты и по возвращении домой меньше всего хотим стоять у плиты и соображать даже нехитрый ужин.

Консультанты интернет-магазина электроники Eldorado уверены: питаться недорого и полезно можно и без усилий – актуальная техника для кухни требует минимум внимания со стороны хозяина или хозяйки.

Варочная поверхность: Готовим быстро и безопасно

Современная варочная поверхность обеспечит вас всеми необходимыми опциями и избавит от сложностей в приготовлении еды. Варьте, жарьте или тушите любые продукты, затрачивая минимум усилий.

В 2021 году самыми актуальными решениями стали варочные панели с сенсорным управлением и предустановленными программами. Подготовьте ингредиенты, выставьте таймер и можете передохнуть.

Благодаря многофункциональной системе защиты варочных панелей вы избавлены от необходимости постоянно находиться на кухне. Будьте уверены: если вода выльется из кастрюли, произойдет скачок напряжения или в доме выключат свет, варочная панель будет полностью защищена.

Духовой шкаф: простое решение сложных задач

  Сочетание духового шкафа с варочной панелью превратит вас в настоящего шеф-повара
Сочетание духового шкафа с варочной панелью превратит вас в настоящего шеф-повара

Если хотите питаться разнообразно и сытно, потребуется духовка. С таким устройством вам под силу:

запекать мясо и рыбу. Сочная мякоть и хрустящая корочка обеспечены;
готовить на гриле овощи и стейки. Полезные и питательные блюда понравятся всей семье;
создавать простые, но вкусные десерты. Торты, пирожные и пироги всегда будут получаться;
варить супы и борщи. Любые первые блюда проще и быстрее приготовить именно в духовке.

Духовые шкафы просты в уходе, поэтому вы забудете о необходимости драить камеру после каждого использования устройства.

Сочетание духового шкафа с варочной панелью превратит даже лентяя в настоящего шеф-повара. К тому же такой вариант экономичнее и удобнее традиционных совмещенных плит.

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19
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