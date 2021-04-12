Такси в Киеве: оперативность и надежность по хорошим ценам

Служба такси Opti – только качество и надежность. Фото: Укрінформ

Транспорт является необходимой составляющей для жителей столицы Украины. С помощью автомобиля можно отправиться в любое место, решить те или иные проблемы и задачи, а также начать небольшое путешествие. Удобней всего делать заказ такси тут, где можно выбрать маршрут, узнать заранее стоимость, указать класс транспорта и многое другое. Исключены пересадки, но гарантируется быстрая поездка в необходимую точку.

Преимущества такси Opti

Есть многочисленные положительные стороны данной службы. Одна из них – это тарифы, но есть и другие преимущества:

• комфортные и безопасные автомобили;

• своевременная доставка машины по адресу;

• вежливые водители;

• несколько способов заказа услуги;

• приятные способы общения с менеджерами;

• выезды на вызов в 100% случаев;/

• заказ авто с терминалом при необходимости.

Чтобы соответствовать этим параметрам и преимуществам предприятия использует разнообразные ресурсы и возможности. В частности, приглашаются к сотрудничеству только лучшие водители с соответствующим транспортом, предоставляется расширенный ассортимент услуг, формируются более приемлемые цены на услуги.

Подача автомобиля по адресу займет от 5 до 15 минут. Даже во время плохих погодных условий или повышенного спроса на такси все равно операторы найдут автомобиль и подадут его в соответствии с требованиями клиента.

Как заказать такси?

Удобней всего использовать приложение, где необходимо выбрать маршрут и указать класс автомобиля. После этого с клиентом свяжется водитель и уточнит информацию. Стоимость сразу будет предоставлена клиенту, а при желании можно получить скидку в формате накопленных баллов или использовать промокод.

При заказе машины через приложение есть кэшбек 5%. Техническая поддержка работает круглосуточно и 7 дней в неделю. Если возникли вопросы всегда можно обратиться к профессиональным операторам и уточнить любую информацию.

Служба Opti – только качество и надежность

Компания постоянно расширяет возможности и услуги для клиентов. Также приглашаются к сотрудничеству водители с собственным транспортом, которые могут стать членами большой команды. Теперь не обязательно запоминать длинные номера и общаться с операторами. Это исключено. Всё упрощается благодаря использованию новых технологий и стандартов. Каждый клиент после заказа получит комфортные и безопасные условия поездки независимо от выбранного маршрута.