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пятница, 06 августа 2021 17:10

Стоматологическая студия Star Smile навсегда отбеливает улыбку

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Чтобы иметь сияющие зубы, люди прибегают к различным опасным методам. Кто-то чистит содой или активированным углем, но они портят зубную эмаль. Делают ее чувствительной и возникают царапины. Со временем они вызывают пигментацию поверхности. Надежнее довериться профессионалам. Такие есть в столичной студии Star Smile. Это высококлассная стоматологическая клиника, где за несколько минут можно выйти из голливудской улыбкой. Она представляет человека в обществе лучше, чем любые наряды или прическа. От этого растет уверенность в себе, что поможет на собеседовании или свидании.

  Профессиональную чистку зубов в клинике Star Smile делают за смешную цену
Профессиональную чистку зубов в клинике Star Smile делают за смешную цену

Там позаботятся о систематическом уходе, который отвечает за сохранение зубов здоровыми. Даже при соблюдении всех условий правильной гигиены, необходимо регулярно посещать профессиональную стоматологическую клинику. Самому сложно обеспечить полноценную чистку боковых поверхностей и межзубных промежутков. В этих зонах происходит активное накопление зубного налета. А стоматологи клиники быстро проведут чистку и отбеливание зубов.

Эти процедуры разработаны с учетом комфорта пациента, поэтому не вызывают неприятных ощущений. В результате у него будет белоснежная улыбка. Она является таким же признаком ухоженности, как чистые волосы или обувь.

В студии Star Smile проводят профессиональную чистку зубов путем удаления зубного камня и сглаживания поверхности корня. Это препятствует образованию зубного налета в будущем. Иначе отложения органических веществ на поверхности зуба при взаимодействии со слюной превращаются в бактерии, которые разрушат эмаль.

  Профессиональную чистку зубов в клинике Star Smile делают за смешную цену
Профессиональную чистку зубов в клинике Star Smile делают за смешную цену

Ультразвуковая чистка зубов - необходимая процедура для всех. Кто не только имеет привычку пить кофе или курить сигареты, но и ходит к стоматологу только при появлении боли. Плохая вода тоже играет не в пользу сияющей улыбки. От нее на зубах образуется плотный налет, который вредит и деснам. Профессиональные стоматологи советуют делать такуючистку раз в 6 месяцев. Они проводят процедуру специальным аппаратом и воздушно-порошковой смесью. Этот состав прекрасно справляется с удалением зубного камня и очищает загрязнения в труднодоступных местах зубного ряда.

Если и после чистки зубов осталась желтизна зубов, нужно их отбеливания. Желтый цвет может быть с рождения, из-за приема антибиотиков или различных заболеваний. За один час можно отбелить зубы на 12 тонов. Для безопасного отбеливания зубов стоматологи клиники Star Smile используют безопасные передовые методики. Используют 2 вида геля - перекись карбамида и перекись водорода. Система абсолютно безвредна и безболезненна. Пациент удобно располагаетесь в кресле, а препарат, нанесенный на зубы мягко и эффективно отбеливает. Время и степень отбеливания зависит от состояния зубов.

  Профессиональную чистку зубов в клинике Star Smile делают за смешную цену
Профессиональную чистку зубов в клинике Star Smile делают за смешную цену

Стоит знать, что сколько бы вы не пили кофе, вина или других напитков с красителями, после процедур в студии отбеливания зубов те уже не вернутся к прежнему цвету после профессионального воздействия. Они все равно будут на несколько тонов светлее, чем у людей, которые никогда не делали эту стоматологическую услугу.

"Услуги предоставляет ООО " СТАР СМАИЛ "(код ЕГРПОУ 43887482). Лицензия на осуществление деятельности по медицинской практике выдана на основании приказа МЗ Украины № 1365 от "06" июля 2021"

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