Столы-трансформеры - идеальное решение для маленьких помещений

В современной мире люди уже давно привыкли к компактности: маленькие автомобили, малогабаритные квартиры, миниатюрная, по своим размерам, техника. Мебель сегодня в моде тоже компактная. Наибольшей популярностью и востребованностью пользуются столы трансформеры, поражающие дизайнерскими решениями и стилистическими изюминками.

Стол трансформер - это удобное и функциональное решение для небольшого помещения

Стол трансформер: большая функциональность в миниатюре

Стол трансформер – не просто предмет мебели. Это удобное и функциональное решение для небольшого помещения, хорошо вписывающееся в интерьеры различных стилевых направлений. Стол, благодаря своей трансформации, экономит пространство, позволяет не загромождать комнату громоздкими предметами мебели. Сейчас – это журнальный столик, а через мгновение – обеденный стол для большой компании.

Журнальный стол трансформер – идеальная мебель для гостиной

В каждой семье стол используется по-разному. В одной – за ним обедают, в другой – за ним работают, в третьей – за ним выполняют домашние задания, в четвёртой – используют исключительно для хранения журналов, пультов, декоративных безделушек. Размеры гостиной должны быть поистине гигантскими, чтобы уместить в ней столы для каждого вида деятельности. За неимением такого помещения подойдёт журнальный стол трансформер. Благодаря изменению размера его столешницы и высоты ножек, повышается и его функциональность.

Стол трансформер - это удобное и функциональное решение для небольшого помещения

Стол трансформер обеденный для столовой

За обедом обычно собирается вся семья. Чем больше семья, тем больше стол необходим. Не всегда есть такая возможность поставить огромный стол в довольно скромном, по размерам, помещении. И тогда на помощь приходят столы трансформеры с откидной, раскладной или раздвижной конструкцией. При желании можно выбрать модель с синхронизированным или несинхронизированным механизмом. Среди разновидностей обеденных столов трансформеров популярностью пользуются пристенные, отдельно стоящие, навесные.

Стол трансформер - это удобное и функциональное решение для небольшого помещения

Интернет магазин TABURETKA.UA – лучший помощник в подборе стола трансформера

TABURETKA.UA - магазин, предлагающий огромный каталог мебели, включающий в себя и столы трансформеры, и мягкую мебель, и стулья, и многое другое. Благодаря помощи профессиональных консультантов подобрать необходимую мебель проще простого, оформить заказ – ещё проще, получить заказ – быстро и точно.