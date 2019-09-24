Столы-трансформеры - идеальное решение для маленьких помещений

В современной мире люди уже давно привыкли к компактности: маленькие автомобили, малогабаритные квартиры, миниатюрная, по своим размерам, техника. Мебель сегодня в моде тоже компактная. Наибольшей популярностью и востребованностью пользуются столы трансформеры, поражающие дизайнерскими решениями и стилистическими изюминками.
Стол трансформер: большая функциональность в миниатюре
Стол трансформер – не просто предмет мебели. Это удобное и функциональное решение для небольшого помещения, хорошо вписывающееся в интерьеры различных стилевых направлений. Стол, благодаря своей трансформации, экономит пространство, позволяет не загромождать комнату громоздкими предметами мебели. Сейчас – это журнальный столик, а через мгновение – обеденный стол для большой компании.
Журнальный стол трансформер – идеальная мебель для гостиной
В каждой семье стол используется по-разному. В одной – за ним обедают, в другой – за ним работают, в третьей – за ним выполняют домашние задания, в четвёртой – используют исключительно для хранения журналов, пультов, декоративных безделушек. Размеры гостиной должны быть поистине гигантскими, чтобы уместить в ней столы для каждого вида деятельности. За неимением такого помещения подойдёт журнальный стол трансформер. Благодаря изменению размера его столешницы и высоты ножек, повышается и его функциональность.
Стол трансформер обеденный для столовой
За обедом обычно собирается вся семья. Чем больше семья, тем больше стол необходим. Не всегда есть такая возможность поставить огромный стол в довольно скромном, по размерам, помещении. И тогда на помощь приходят столы трансформеры с откидной, раскладной или раздвижной конструкцией. При желании можно выбрать модель с синхронизированным или несинхронизированным механизмом. Среди разновидностей обеденных столов трансформеров популярностью пользуются пристенные, отдельно стоящие, навесные.
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