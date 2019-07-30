Стол для школьника: какой выбрать?

Школьная пора – большая нагрузка на ребёнка (умственная, физическая). Для профилактики проблем со здоровьем специалисты советуют уделить особое внимание выбору правильной мебели.Правильная мебель – удобный письменный стол, соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям.

Купить письменный стол для школьника – задача непростая, но выполнимая

Решив приобрести стол для школьника, помните о таких моментах как:

• возраст ребёнка;

• рост ребёнка, его анатомические особенности;

• функциональность;

• прочность;

• безопасность;

• эстетичность;

• эргономичность.

Кстати, даже недорогой письменный стол может включать в себе всё выше перечисленное: не гонитесь за маркой или брендом, а лучше тщательнее изучите характеристики предлагаемой модели стола.

Какой купить письменный стол для ребёнка?

При выборе модели стола для школьника стоит для начала познакомиться со всеми представленными разновидностями. Это поможет выбрать наилучший вариант для имеющегося в наличии помещения, ведь не всегда наши желания совпадают с имеющимися проектными возможностями.

Выделяют следующие разновидности:

1. Классический прямоугольный письменный стол для школьника с ящиками или без них.

2. Угловые конструкции.

3. Столы-тандемы.

4. Трансформеры.

5. Компьютерные столы.

6. Столы с откидными столешницами.

7. Встроенные модели.

8. Столы-консоли на ножках.

Компьютерный стол : какой материал выбрать?

Выбор материала стола – один из важных аспектов. Определитесь, что для Вас первостепенно: цена, долговечность, безопасность или эстетика.

Если цена, то подойдут ЛДСП и пластик. ЛДСП – бюджетно, и относительно безопасно при соответствующем качестве, подтверждённом сертификатами соответствия. Пластик – отличная цена, но относительная долговечность.

Если долговечность и безопасность, то подойдут дерево, металл. Натуральная древесина стоит дорого, хотя и срок службы у неё тоже гораздо впечатляющий. К тому же этот материал наиболее безопасен для детей. Металл – рекордсмен прочности. Только вот используют его,в основном, комбинируя с другими материалами.

Если речь идёт об эстетике, то стекло подойдёт. Правда его сложно назвать абсолютно безопасным и прочным. Оно требует особого ухода и не подходит для всех конструкций (угловой компьютерный стол не лучшее использование).

Если Вы всё ещё не определились, то просмотрите компьютерные столы фото имеющиеся в сети.