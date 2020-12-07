СТО TopAuto — техническое обслуживание и ремонт автомобилей марки Тойота и Лексус

Сервисный центр TopAuto предлагает владельцам автомобилей марки Лексус и Тойота обширный спектр услуг

Столичный сервисный центр TopAuto предлагает владельцам автомобилей марки Лексус и Тойота обширный спектр услуг. За десять лет работы на рынке СТО сумело завоевать доверие и стать надежным партнером физических и юридических лиц.

Опытная команда легко справляется с задачами повышенного уровня сложности, гарантирует качество исполнения, соблюдение сроков и других обязательств перед клиентом.

Обратившись в сервис, вы можете рассчитывать на:

• комплексное техническое обслуживание транспортного средства. Оно осуществляется планово, позволяет произвести замену деталей и комплектующих, на первоначальном этапе выявить и ликвидировать неисправности в работе автомобиля, избежать больших финансовых трат. Профилактическое обслуживание поддерживает работоспособность "железного коня", предотвращает серьезные поломки;

• общий ремонт. Команда СТО осуществляет около 100 видов ремонтных работ (ремонт ходовой, рулевого управления, электрооборудования, кондиционера, капитальный и другие разновидности);

• установка дополнительного оборудования, которое позволяет модернизировать транспортное средство, улучшить его внешний вид и повысить функциональность (монтаж сигнализации, GPS-трекера, подсветки салона, подогрева сидений);

• кузовной ремонт (покрасочные работы, ремонт крыши, рихтовка, полировка).

Особенности сотрудничества с TopAuto

Команда СТО — это профильные мастера, которые обладают необходимыми знаниями и навыками для решения проблемы, связанной с легковыми автомобилями Тойота и Лексус.

К тому же клиенты TopAuto отмечают выгодные условия сотрудничества:

• персональный подход к каждому заказчику;

• возможность личного присутствия при ремонте;

• предоставление услуг на профессиональном уровне;

• современные способы решения текущих проблем;

• гибкая политика цен;

• гарантия на работы до двух лет без ограничения по пробегу;

• подбор и установка оригинальных запчастей, применение креативных технологий и сертифицированных комплектующих;

• возможность заказать оригинальные детали и узлы по разумным ценам;

• документальное оформление сделки с указанием полного перечня работ и их стоимости;

• соблюдение установленных сроков.

Эксперты станции достигают поставленных целей, и за время работы на автомобильном рынке у TopAuto уже более 4000 довольных клиентов. Применение перворазрядных комплектующих в совокупности с передовыми технологиями и инструментами позволяет в конечном итоге сделать транспортное средство заказчика уникальным с точки зрения надежности, функциональности и эстетичности.

25 профильных мастеров смогут ответить на интересующие вопросы, предложить рациональные пути решения возникшей проблемы. Спешите записаться на первое знакомство с СТО уже сейчас! Доверьте транспортное средство профессионалам!