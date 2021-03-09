Сравнительный анализ товаров и услуг от экспертной группы Экспертолоджи

Expertology создает самые честные и объективные рейтинги в рунете

Интернет-издание Expertology публикует независимые рейтинги различных продуктов, которые присутствуют на рынке товаров и услуг. В обзоры электронного журнала попадают только лучшие модели техники, косметические средства, книжные новинки и элементы одежды. Специалисты Expertology рассматривают услуги многих организаций, включая медицинские центры, банки, мастерские, а также страховые компании.

Основные принципы работы журнала – это:

• честность;

• уникальность;

• беспристрастность;

• объективность.

Вся информация, прежде чем оказаться в журнале, проходит тщательную многоступенчатую проверку. Аналитики издания подготавливают список товаров и услуг для будущего рейтинга, используя зарубежные и отечественные исследования, независимые тестирования продукции. После составления списка лучших продуктов редакция проводит экспертное голосование. Всем товарам присуждается оценка, которая и формирует в дальнейшем основу для рейтинга. Далее контент-менеджеры проекта составляют общую оценку потребителей, используя реальные отзывы. Итоговый рейтинг зависит от суммарной оценки экспертов и покупателей.

Благодаря такому тщательному отбору Expertology создает самые честные и объективные рейтинги в рунете. Обзоры составляются на 20+ категорий. Они включают в себя такие разделы, как "Авто и мото", "Товары для детей", "Строительство и ремонт", "Туризм", "Продукты и питание" и другие. Кроме рейтингов, экспертная группа создает удобные инструкции и рекомендации по выбору товаров, ориентируясь на организации по защите прав потребителей. Например, на независимый американский проект Consumers Union.

Expertology считает своей целью помогать потребителям. Проект создан для того, чтобы показывать своим читателям лучшие продукты, которые есть на рынке товаров и услуг. Над созданием каждого рейтинга трудится большая команда, включая отраслевых специалистов, журналистов, редакторов и контент-менеджеров.