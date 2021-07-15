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четверг, 15 июля 2021 15:06

Спрос на энергоэффективные дома в Украине растет

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Спрос на энергоэффективные дома в Украине растет
Экономные и экологичные молодые люди нуждаются в энергоэффективных домах

В 2020 году миллениалы (в возрасте от 25 до 40 лет) по статистике строительной компании DANICA составляли самую большую долю покупателей нового жилья - 37 процентов, при этом энергоэффективность возглавляет список обязательных требований для их нового дома.

Экономные и экологичные молодые люди нуждаются в энергоэффективных домах, которые позволяют экономить деньги за счет сокращения потребления энергии.

Энергоэффективные дома также защищают окружающую среду за счет сокращения выбросов парниковых газов - основной причины глобального потепления.

Миллениалы также понимают, что энергоэффективные дома обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности для их семей и увеличивают стоимость дома при перепродаже.

Как строители могут выжить на сегодняшнем конкурентном строительном рынке?

На сегодняшнем конкурентном строительном рынке подрядчики по строительству новых домов должны использовать инновационные материалы, такие как монолитные бетонные формы Passive House Block, методы и системный подход для строительства энергоэффективных домов.

Стеновая сборка из несъемной опалубки Passive House Block имеет изоляционную ценность, которая превосходит нормы и способствует созданию высокопроизводительного и энергоэффективного дома.

Подход, основанный на системе всего здания, рассматривает дом как единую энергетическую систему, в которой каждый компонент влияет на общую производительность всего дома.

Подход к комплексной системе здания позволяет эффективно использовать электричество, воду и другие природные ресурсы и направлен на сокращение количества материалов и отходов. Это также требует информированной строительной бригады, которая понимает каждый аспект использования энергии в доме.

Подход к построению дома на основе комплексной системы позволяет создавать удобные и безопасные дома с низкими затратами на коммунальные услуги и обслуживание, отличной долговечностью и высоким качеством окружающей среды в помещении.

Наиболее энергоэффективные проекты домов требуют, чтобы новые домостроители и владельцы обращали внимание на все мелкие (и большие) детали конструкции дома - от крыши до фундамента и всех компонентов между ними.

Энергоэффективные дома должны иметь продуманные внутренние, структурные и внешние особенности, позволяющие экономить энергию и деньги.

Умные домашние устройства для энергоэффективного дома

Включение продуктов умного дома в дизайн энергоэффективного дома может удобно помочь домовладельцам сэкономить деньги и энергию и сделать дом более безопасным.

Некоторые распространенные интеллектуальные домашние продукты для энергоэффективного дома включают датчики движения, программируемые термостаты, а также сигнализаторы CO2 и другие сигналы контроля качества воздуха.

Освещение для энергоэффективного дома

На освещение и затраты электроэнергии в доме приходится пять процентов годовых затрат, поэтому энергоэффективный дом должен иметь эффективное освещение.

Такие элементы управления, как таймеры, диммеры и фотоэлементы, могут сэкономить энергию и деньги. Энергоэффективное освещение включает светодиоды (LED), компактные люминесцентные лампы (CFL) и галогенные лампы накаливания.

Примечательно, что 70 процентов миллениалов хотят иметь дома с энергоэффективным освещением.

На систему отопления и охлаждения дома приходится 48 процентов энергии, потребляемой домом. Обязательным элементом энергоэффективного дома являются высокоэффективные системы отопления и охлаждения, которые позволяют экономить деньги и потреблять меньше энергии.

Вентиляция энергоэффективного дома

Энергоэффективные, герметичные дома должны регулировать вентиляцию с помощью системы вентиляции с рекуперацией. Контроль вентиляции в доме гарантирует, что загрязняющие вещества (такие как радон, формальдегид и летучие органические соединения) не будут задерживаться внутри дома. Система вентиляции с рекуперацией энергии контролирует вентиляцию и снижает потери энергии за счет передачи энергии от выходящего кондиционированного воздуха свежему входящему воздуху.

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