Спасёте ребенка от цифровой зависимости: способ, за который родители будут благодарить

 
Ексклюзивы
1/5
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
Просмотров: 99
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
Просмотров: 1143
"Вашингтону - оккупация Харькова, нам - шашлыки и новогоднее обращение" - заявления Зеленского откликнулись в сетях
"Вашингтону - оккупация Харькова, нам - шашлыки и новогоднее обращение" - заявления Зеленского откликнулись в сетях
1 Просмотров: 837
"Запад готов нанести удар по российской агентуре в Украине" – политолог
"Запад готов нанести удар по российской агентуре в Украине" – политолог
1 Просмотров: 1377
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 6930
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
Просмотров: 2007
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
1 Просмотров: 1872
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Просмотров: 1539
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
Просмотров: 540
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
6
3
3
3
Выбор стола на кухню: 5 советов
Выбор стола на кухню: 5 советов
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Видео
Все видео
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Интервью
1/5
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 4590
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1926
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5049
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 954
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 765
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
Просмотров: 9
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
пятница, 21 января 2022 17:07

Спасёте ребенка от цифровой зависимости: способ, за который родители будут благодарить

  Комментировать

Современные дети всех возрастов буквально "погрязли" в гаджетах и социальных сетях. Большинство из-за такой зависимости не имеют хобби, проводят мало времени с реальными друзьями и пренебрегают обучением.

 

Это проблема, на которую давно обратили внимание большинство мировых организаций в сфере психологического развития детей и здоровья. Однако до сих пор не все родители задумывались о последствиях, с которыми может столкнуться их семья, говорит педагог Инна Альбощая.

"Сейчас дети проводят в телефоне более 6-7 часов в день. Пол беды, если хотя бы часть этого времени выделяют на действительно хорошие дела: изучение языков, просмотр познавательного контента. Но, как показывает практика, большинство смотрят бессмысленные видео в ютубе, играют в игры, что не для их возраста. Дети становятся раздраженными, агрессивными, может развиться депрессия, они плохо адаптируются в социуме, не имеют коммуникативных навыков и не могут проявить себя среди других людей. Кроме того, через дефицит физической активности страдает зрение и позвоночник".

Родители часто вместо того, чтобы грамотно бороться с зависимостью детей, просто отбирают телефон и наказывают домашними делами. Хотя в таком случае лучше поиграть с ребенком, например в настольный хоккей, рассказала Альбощая:

"Обычно дети сидят в телефонах только потому, что не знают, чем заняться, не имеют никаких интересов. И родителям стоит эти интересы найти. Попробуйте несколько вечеров во что-нибудь поиграть со своим ребенком. Не бросайте попытки после первой истерики. Подберите занятия, которое будет ему по вкусу. В результате, кроме того, что вы уменьшите время, которое ваши дети проводят со смартфонами, то еще и наладите с ними крепкую связь и доверие".

 

Прекрасным способом отвлечь ребенка от гаджетов могут быть настольные игры. Играть в такие будет интересно не только младшим, но и взрослым. Они развивают логическое и стратегическое мышление детей, лидерские качества. А спортивные настольные игры, такие как хоккей, ко всему еще и позволяют тренировать мелкую и большую моторику рук, воображение, реакцию, внимание, ловкость и точность. Такое времяпрепровождение подобное спорту — есть азарт, дух соперничества, стремление побеждать. Ребёнок может быть как активным участником, так и справедливым судьей. Кроме того, для этого не нужно куда-то идти, достаточно иметь рядом игру, друзей или родителей.

Преимуществом является то, что подобное занятие сможет принести ребенку немало наград и признания. В Украине и мире регулярно проводят чемпионаты по настольному хоккею, участие в которых могут принимать девушки и парни всех возрастов. Чтобы стать спортсменом, нужно иметь и хорошую саму игру, например, для турниров используют хоккей марки Stiga. Настольные хоккеи компания начала создавать еще в 1957 году. В настоящее время является бесспорным лидером на рынке. Купите такую. Возможно, именно игра от Stiga поможет вашему ребенку стать настоящим чемпионом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Спасёте ребенка от цифровой зависимости: способ, за который родители будут благодарить». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Впервые казнили короля: толпа радостно кричала

Самое читаемое
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
43
 Просмотров: 75327
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
6
 Просмотров: 11646
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
7
 3 Просмотров: 11223
Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель
Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель Просмотров: 10791
Похитили и убили женщину: палачи 11-летнего мальчика признались в еще одном преступлении
Похитили и убили женщину: палачи 11-летнего мальчика признались в еще одном преступлении
3
 Просмотров: 8820
Новости компаний
Налоговый адвокат — лучший выход из конфликтной ситуации
Налоговый адвокат — лучший выход из конфликтной ситуации
Резиновое покрытие для детских площадок. Преимущества и недостатки
Резиновое покрытие для детских площадок. Преимущества и недостатки
Популярные автомобильные аккумуляторы
Популярные автомобильные аккумуляторы
Как получить займ онлайн на карту?
Как получить займ онлайн на карту?
Как выбрать искусственную елку?
Как выбрать искусственную елку?
Больше всего комментируют
11
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
8
"Надо выдохнуть" - Зеленский срочно обратился к украинцам
4
ГБР обжалует меру пресечения Порошенко
3
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
3
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Голосов: 66
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть