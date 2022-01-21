Спасёте ребенка от цифровой зависимости: способ, за который родители будут благодарить

Современные дети всех возрастов буквально "погрязли" в гаджетах и социальных сетях. Большинство из-за такой зависимости не имеют хобби, проводят мало времени с реальными друзьями и пренебрегают обучением.

Это проблема, на которую давно обратили внимание большинство мировых организаций в сфере психологического развития детей и здоровья. Однако до сих пор не все родители задумывались о последствиях, с которыми может столкнуться их семья, говорит педагог Инна Альбощая.

"Сейчас дети проводят в телефоне более 6-7 часов в день. Пол беды, если хотя бы часть этого времени выделяют на действительно хорошие дела: изучение языков, просмотр познавательного контента. Но, как показывает практика, большинство смотрят бессмысленные видео в ютубе, играют в игры, что не для их возраста. Дети становятся раздраженными, агрессивными, может развиться депрессия, они плохо адаптируются в социуме, не имеют коммуникативных навыков и не могут проявить себя среди других людей. Кроме того, через дефицит физической активности страдает зрение и позвоночник".

Родители часто вместо того, чтобы грамотно бороться с зависимостью детей, просто отбирают телефон и наказывают домашними делами. Хотя в таком случае лучше поиграть с ребенком, например в настольный хоккей, рассказала Альбощая:

"Обычно дети сидят в телефонах только потому, что не знают, чем заняться, не имеют никаких интересов. И родителям стоит эти интересы найти. Попробуйте несколько вечеров во что-нибудь поиграть со своим ребенком. Не бросайте попытки после первой истерики. Подберите занятия, которое будет ему по вкусу. В результате, кроме того, что вы уменьшите время, которое ваши дети проводят со смартфонами, то еще и наладите с ними крепкую связь и доверие".

Прекрасным способом отвлечь ребенка от гаджетов могут быть настольные игры. Играть в такие будет интересно не только младшим, но и взрослым. Они развивают логическое и стратегическое мышление детей, лидерские качества. А спортивные настольные игры, такие как хоккей, ко всему еще и позволяют тренировать мелкую и большую моторику рук, воображение, реакцию, внимание, ловкость и точность. Такое времяпрепровождение подобное спорту — есть азарт, дух соперничества, стремление побеждать. Ребёнок может быть как активным участником, так и справедливым судьей. Кроме того, для этого не нужно куда-то идти, достаточно иметь рядом игру, друзей или родителей.

Преимуществом является то, что подобное занятие сможет принести ребенку немало наград и признания. В Украине и мире регулярно проводят чемпионаты по настольному хоккею, участие в которых могут принимать девушки и парни всех возрастов. Чтобы стать спортсменом, нужно иметь и хорошую саму игру, например, для турниров используют хоккей марки Stiga. Настольные хоккеи компания начала создавать еще в 1957 году. В настоящее время является бесспорным лидером на рынке. Купите такую. Возможно, именно игра от Stiga поможет вашему ребенку стать настоящим чемпионом.