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среда, 29 июля 2020 12:09

Советы, как правильно выбрать и купить выгодно метизы

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  Среди огромного количества производителей, доверять нужно, прежде всего, большим компаниям
Среди огромного количества производителей, доверять нужно, прежде всего, большим компаниям

Закупкой метизов на производстве или в крупной строительной компании занимаются профессионалы, и делают это согласно технической документации, где указаны точные размеры крепежа и прочие параметры. Они работают на долговременной основе с проверенными производителями. Но даже в таких случаях может возникнуть необходимость смены поставщика.

Если приходится выбирать среди десятков неизвестных продавцов, можно столкнуться с рядом трудностей, требующих прояснения.

Как правильно выбрать метизы

Во-первых, они должны соответствовать размерам, назначению и инструментам, которыми вы собираетесь с ними работать.

Во-вторых, это должны быть качественные метизы, соответствующие требованиям, которые вы предъявляете к будущей конструкции. От этого зависит нужный класс точности и прочности метизов, чтобы крепеж был надежным.

В-третьих, выбирать нужно с учетом условий эксплуатации, поскольку может понадобиться крепеж с покрытием, что защитит крепежное соединение от разрушений во влажной или химически активной среде.

В-четвертых, выбирая крепеж, внимательно оцените его внешние параметры. Например, резьба должна быть однородной и ровной. Недопустимы трещины, сколы и другие дефекты поверхности, свидетельствующие о том, что произведены такие метизы с нарушением существующих стандартов. Если метизы имеют покрытие, оно также должно быть однородным, иначе влага, попадая даже в микроскопические незащищенные трещины, быстро разрушит все крепежное соединение.

Как выбирать продавца метизов

Согласно опыту, которым поделились с нами профессиональные консультанты компании Булат Металл, среди огромного количества производителей, доверять нужно, прежде всего, крупным компаниям, которые прошли государственную сертификацию. При этом не имеет принципиального значения, отечественный это производитель или зарубежный.

Этому есть простое объяснение, поскольку большое количество мелких продавцов регионального значения предпочитают купить дешевле, чтобы маржа была побольше. Но качественный крепеж не может стоить намного ниже рыночных цен, поэтому они часто приобретают откровенный брак.

Как правило, подобные компании не волнуют репутационные вопросы, и на рынке они задерживаются недолго. Найти виноватых потом бывает невозможно, и никто не станет брать на себя ответственность.

Профессиональная поддержка и консультация – один из признаков надежной компании. Если компания ответственная, она никогда не экономит на компетентных сотрудниках.

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