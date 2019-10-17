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четверг, 17 октября 2019 12:08

Сохранить немецкое качество и не переплачивать - где сделать качественную диагностику автомобиля

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Выбирая марку автомобиля покупатели сталкиваются с проблемой завышенных цен на обслуживание. Многие автопроизводители включают в стоимость цену ремонта после окончания гарантийного срока, тем самым подбивая сроки окупаемости собственных проектов. Для серийного производства процентное соотношение составляет 30%. Это означает, что потенциально каждый дилерский центр попытается заработать на вас 30% от стоимости купленной машины.

  Для полной диагностики и покупки грузовика совсем необязательно обращаться к официальным поставщикам и представителям концерна
Для полной диагностики и покупки грузовика совсем необязательно обращаться к официальным поставщикам и представителям концерна

Для полной диагностики и покупки грузовика совсем необязательно обращаться к официальным поставщикам и представителям концерна.

Stocars предлагает профессиональную диагностику автомобиля в любой период года.

Разборка МАН для серийных моделей намного выгоднее, как для клиентов, так и для бизнеса в целом. Stocars специализируется на данной марке, и знает буквально каждый винтик в устройстве. Благодаря такому подходу каждый, кто обратился в Stocars гарантированно получил квалифицированную помощь в решении любого вопроса, связанного с грузовыми машинами.

"Покупал новый грузовик. Для полной гарантии вызвал выездных экспертов Stocars. Ребята изучили полную историю авто-донора на предмет серьезных событий, условий хранения и использования. Кроме того узнали отзывов водителей и станций техобслуживания", - говорит Игорь Билык из Киева.

Stocars завозит только европейские сборки и собственноручно проводит полную диагностику состояния всех функциональных узлов, как при покупке, так и после полного демонтажа, рассматривая каждую составляющую отдельно. В процессе проверки производится как обычный внешний осмотр и поиск распространенных неполадок, так и глубокий анализ с помощью тестовых стендов. Вы получаете только лучшее оригинальное качество за цену б/у изделия.

"Мы гарантируем качество и оригинальность происхождения узла, даем информацию о текущих рабочих характеристиках с полным соответствием реальному положению. Кроме того предоставляем только актуальную информацию о происхождении и состоянии систем. Сами проверяем их работоспособность. Постоянные клиенты для нас – приоритет обслуживания", - говорят менеджеры компании Stocars.

Stocars непрерывно поставляют новые партии из-за рубежа. Менеджеры всегда в курсе любого нового поступления, и сориентируют все возможные варианты на выбор в телефонном режиме.

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