Шкафы разные нужны, шкафы разные важны

Шкаф – мебель, без которой в доме воцарятся хаос, беспредел, появится вещевой катаклизм. Вряд ли человечество когда-нибудь найдёт более удобный, практичный вариант хранения вещей. Хозяюшки аккуратно стопочками раскладывают в нём бельё, одежду, подростки оперативно прячут от родителей беспорядок, дети играют в прятки, люди преклонного возраста хранят свои воспоминания.

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Шкаф – многогранен: его используют в комнатах разного назначения – прихожей, гостинной, спальне, детской, кухне, даже в ванной. Разные габариты, всевозможные расцветки, стандартные и необычные модели позволяют подобрать шкаф в соответствии со своими потребностями, желаниями.

Шкафы: распахните двери порядку

К порядку в доме стремятся многие, но добиваются только те, кто знает небольшие секретики. Один из них – хороший вместительный шкаф. Он должен быть оптимальной глубины, с максимально рационально-продуманным наполнением.

Достаточное количество полок, выдвижных ящиков, наличие штанги для одежды на плечиках помогут создать желаемый уют. И пускай всё это богатство спрятано за распашными дверками, это только на пользу.

Многие, когда слышат фразу "распашные дверцы шкафа" вспоминают скрипучие советские громадины больше похожие на гроб. Подобные раритеты давно в прошлом. Современные модели сконструированы гораздо лучше, выглядят намного интереснее, в эксплуатации абсолютно бесшумные (особенно те, что с доводчиками).

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Шкафы-купе – суперзвёзды хранения

Когда в помещении недостаточно места для полноценного использования распашного шкафа, на помощь приходят раздвижные конструкции, знакомые всем как шкафы-купе. Популярность данной модели сложно описать словами, ведь она обладает такими достоинствами как:

1. Значительная экономия пространства.

2. Многофункциональность. Такая мебель может использоваться как обычный шкаф, как способ зонирование комнаты, как место для организации рабочего места и многое другое.

3. Индивидуальность. Существует возможность создать шкаф-купе эксклюзивно под конкретное помещение, задействовав стены и потолок как части шкафа.

Где купить шкаф?

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