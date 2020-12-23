Сеть мини-отелей "Жемчужина" удивляет клиентов доступностью и комфортом

Большинство людей, которые останавливаются в столице, интересует гостиница Киев с уютными небольшими номерами. Важно получить чистую кровать и удобства, возможность поужинать или позавтракать по доступной цене. Среди таких выделяется сеть мини-отелей "Жемчужина".

Заведения расположены на Оболони и Троещине, неподалеку от станций метро. О них хорошо отзываются люди, которые путешествуют или приезжают в командировки. Есть постоянные клиенты, оценившие хорошие условия и высокий уровень обслуживания.

"Прекрасное обслуживание, и приемлемая цена. В Киеве за такие деньги лачуги сдают, а это прекрасное место. Хороший ремонт, отличный администратор, все очень чисто. Буду в Киеве, буду останавливаться только здесь", - оставил отзыв на сайте сети отелей посетитель.

В отелях предлагают комфортные одноместные и двухместные номера. В наличии кровати, стулья, столы, телевизор, наборы посуды, электрочайник, чай, кофе, сахар, полотенца и комнатные тапочки. Клиентам предоставляется доступ к бесплатному Wi-Fi. В холле мини-отелей есть микроволновые печки, утюги и холодильники.

Администраторы постоянно следят за чистотой, порядком и поведением жильцов. Поселение происходит после 12 часов, а комнату нужно сдать до 11.30 следующего дня.

Преимущества сети мини-отелей " Жемчужина":

• Заселение по предварительной броне занимает считанные минуты.

• Приветливый персонал помогает устроиться в апартаментах.

• Камерная атмосфера отеля обеспечивает уединение и спокойствие, которых не хватает отелям в центральной части города.

• Парковка и близость к городскому транспорту.

Гостиницы Киева расположены в удобных и тихих местах. Заведение на проспекте Героев Сталинграда, 7, находится неподалеку от Оболонской набережной, парка "Наталка" и пляжа. Там можно полноценно отдохнуть и интересно провести свободное время, поскольку рядом много ресторанов, торговых и офисных центров. Возле отеля на улице Николая Закревского, 95, есть продуктовые магазины и кафе.

Стоимость одно-и двухместных номеров 400 грн. в сутки. При заказе на длительное проживание вы получаете хорошую скидку.

Номера бронируются бесплатно по телефонам +38 (063) 377-87-71, +38 (067) 500-70-63, +38 (099) 400-72-27 за 1 час до приезда и больше. Вы также можете заказать жилье на сайте www.pearl-hotel.kiev.ua