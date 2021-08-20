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пятница, 20 августа 2021 15:29

Серверы нужно выносить за пределы офисов

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Развитие цифровых технологий дало людям неограниченные возможности в организации работы и создании интересных продуктов. Кто первым осваивает современные разработки программистов, тот имеет больше шансов на успех и лидерство в своей области.

В то же время, вся интеллектуальная собственность часто становится объектом интереса мошенников. Они могут проникать в среду компаний, красть достижения и наносить ущерб владельцам. Поэтому очень важно обеспечить защиту всех данных – серверы размещать в профессиональных дата-центрах. Сейчас это уже необходимость для проектов, требующих повышенной безопасности или нестандартных настроек, имеют высокую посещаемость и генерируют большую нагрузку.

 

Размещение сервера в дата-центре позволяет вынести всю важную информацию в хорошо защищенное место. Их размещают на серверах, которые работают бесперебойно. Такую среду создала в Украине компания Besthosting.

Вынос информации за пределы офисов гарантирует безопасность не только от хакеров, но и от различных возможных нападений конкурентов. Бывает, что в погоне за легкой добычей, прибегают к силовому изъятию компьютеров компаний. Такие преступники знают, что может быть на серверах владельца, и как на том заработать. Ведь в нынешнее время, информация – это самый ценный товар.

Вместо размещения собственного сервера, можно воспользоваться услугой аренда выделенного сервера. Это позволяет уменьшить расходы. Арендуя удаленный сервер, клиент получает полноценную машину с установленной операционной системой и дистанционным управлением. На таком сервере можно делать все, что нужно. Находится он в месте с необходимым микроклиматом, надежным питанием, хорошими Интернет-каналами. Это позволяет ему работать надежно и быстро.

 

Арендовать сервер- это лучше чем покупать хостинг. Работать на нем стабильнее и надежнее. Нет зависимости от пользователя, который может разместить кривой скрипт или разослать spam последствия которого повлияют на всех заказчиков хостинга на одном сервере.

Если в штате компании нет администратора, который сможет следить за работой арендованного сервера, то у Besthosting есть возможность заказать услугу администрирования вместе с сервером.

Компания еще сдает в аренду виртуальный выделенный сервер. Его отличие в том, что на одном полноценном сервере может находиться несколько виртуальных. Поэтому такой сервер стоит дешевле. Зато в управлении операционной системой соответствует физическому выделенному серверу.

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