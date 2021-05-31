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понедельник, 31 мая 2021 17:01

Сергей Полумысный: вектор развития компании NOVAAGRO

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Сергей Полумысный — основатель NOVAAGRO — рассказывает о направлениях работы и о ценностях группы компаний. На сегодняшний день NOVAAGRO является ведущим аграрным предприятием Харьковщины и одним из крупнейших в Украине.

В 2021 году "НОВААГРО" входит в Европейскую бизнес ассоциацию. За годы деятельности NOVAAGRO стала значимым игроком на аграрном рынке страны.

Генеральный директор NOVAAGRO Сергей Полумысный о направлениях деятельности

У NOVAAGRO есть 4 основных направления:

Аграрно-промышленный комплекс "НОВААГРО" специализируется на предоставлении логистических услуг, элеваторах. Мощности комплекса позволяют принимать, хранить и отгружать сотни тонн зерновых. Для перевозки задействует жд и автотранспорт. По словам Сергея Полумысного — это одно из преимуществ компании, ведь конкуренты перевозят зерновые, в основном, автотранспортом.

"НОВАКОРМ" производит и реализует комбикорма, пшеничные отруби в гранулах, а также подсолнечный шрот. Продукция успешно реализуется как в Украине, так и на европейском рынке.

Птицекомплекс "НОВА" — 3 крупных предприятия полного цикла, которые специализируются на выращивании и реализации птицы. Продукция успешно реализуется на внутреннем рынке и экспортируется в Европу.

ТД "НОВААГРО" производит и реализует подсолнечное масло, поставляет зерновые и масличные, перерабатывает эти культуры на собственном производстве.

Сергей Полумысный: о будущем "НОВААГРО"

Бизнесмен считает, что аграрную отрасль следует "омолаживать", привлекать молодых людей, выпускников профильных вузов к работе. В его команде и сейчас работают молодые специалисты, причем все они преданные фанаты своего дела. И таких людей будет становится еще больше с каждым годом. Сергей Полумысный считает, что развивая компанию, он и его команда делают значимый вклад в развитие отрасли и всей Украины.

  У генерального директора ГК NOVAAGRO Сергея Полумысного грандиозные планы — он хочет, чтобы его предприятие лидировало в Украине
У генерального директора ГК NOVAAGRO Сергея Полумысного грандиозные планы — он хочет, чтобы его предприятие лидировало в Украине
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