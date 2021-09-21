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вторник, 21 сентября 2021 14:45

Секреты выбора варочной поверхности

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Пожалуй, нет такой кухни, на которой не готовят еду. Кухонная плита - это одна из главных помощниц, которая поможет и наварить, и поджарить, и подогреть. И лучшим решением в обустройстве кухни станет варочная поверхность Kaiser. Немецкий производитель предлагает различные варианты классических и нестандартных панелей, которые дополнят любую интерьерную задумку на кухне. Выбрать можно, руководствуясь различными параметрами. И начнем с самого главного.

  Интернет-магазин Kaiser предлагает большой выбор варочных поверхностей под любой дизайн кухни
Интернет-магазин Kaiser предлагает большой выбор варочных поверхностей под любой дизайн кухни

Электричество или газ?

Все варочные панели можно разделить на три вида: газовые, электрические и комбинированные - имеют и газовые, и электрические конфорки. В данном вопросе с выбором все просто: при наличии газопровода понадобится газовая поверхность, при его отсутствии - электрическая. А зачем нужны комбинированные плиты? Их выбирают, если в доме проблемы с подачей газа или возникают частые перебои с электричеством.

• Некоторые модели газовых варочных поверхностей комплектуются специальными форсунками, что позволяет несложными манипуляциями переоборудовать прибор под использование баллонного газа. Газовые поверхности относительно недорогие в цене, если сравнивать с электрическими, позволяют сразу же после включения начать процесс приготовления. Вы также мгновенно увеличиваете или уменьшаете мощность подачи пламени.

• Электрические панели бывают двух видов - с классическим типом нагрева и индукционные. Особенность индукции в способе нагрева. В процессе нагревается только посуда, а не сама поверхность, что делает панель максимально безопасной.

Размеры поверхности, количество конфорок и их тип

Современные модели варочных поверхностей поражают разнообразием, стильным дизайном, параметрами. Нет никакого единого стандарта - вы имеете возможность выбрать все, что идеально впишется в ваше кухонное пространство. Глубина, как правило, составляет 60 см, а ширина зависит от количества нагревающих элементов, число которых варьируется от 1 до 7. Если у вас небольшая семья, готовите вы не очень часто или совсем крохотная кухня - отдавайте предпочтение варианту на 2 конфорки: ширина такой панели составляет примерно 30 см. Варочные поверхности на 5-7 конфорок в ширине будут достигать порядка 70-90 см.

При выборе электрической плиты очень удобно и практично, если есть возможность регулировать зону нагрева рабочего поля. Вы попросту настраиваете ее под диаметр дна, что позволит более экономно потреблять электричество. В индукционных плитах зона нагрева может быть немного меньше, чем изображение на поверхности, поэтому учитывайте этот момент. Газовые панели бывают как с классическими горелками без наворотов, так и с наличием турбо-конфорки. Она будет иметь двойной или даже тройной ряд пламени, что позволит добиться равномерного и быстрого нагрева.

  Интернет-магазин Kaiser предлагает большой выбор варочных поверхностей под любой дизайн кухни
Интернет-магазин Kaiser предлагает большой выбор варочных поверхностей под любой дизайн кухни

Какие дополнительные функции есть в современных варочных панелях?

• Таймер включения/отключения каждой конфорки.
• Автоотключение при перегреве.
• Регулирование и автоподжиг осуществляется с помощью удобных поворотных ручек управления.
• Индикатор остаточного тепла, предупреждающий о том, что вы можете обжечься о конфорку, которая еще не успела остыть.
• Автоблокировка - очень удобная и нужная функция, если в доме есть маленькие дети.

Конечно, каждая отдельная варочная поверхность будет иметь свой набор функций, которые и определяют комфорт при использовании прибора. Интернет-магазин Kaiser предлагает большой выбор варочных поверхностей под любой дизайн кухни и запросы пользователей.

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