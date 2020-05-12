Секреты раннего развития

 
Ексклюзивы
1/5
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 81
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 315
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 2952
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4788
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 729
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3807
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2682
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2223
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 2952
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 729
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3807
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1872
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1251
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
12 мая 2020
Просмотров: 18
Колишній
– Як думаєш, у нього зараз хтось є? – подруга Оксана вкотре заходить на сторінку колишнього в соцмережі. – Клявся, що однолюб. ...
вторник, 12 мая 2020 16:10

Секреты раннего развития

  Комментировать
  Методика Домана - одна из наиболее популярных для раннего развития
Методика Домана - одна из наиболее популярных для раннего развития

В современном мире наблюдается высокая конкуренция человеческих потенциалов. Чтобы выйти победителем в этой гонке, стартовать необходимо как можно раньше. Именно поэтому многие родители уделяют большое внимание раннему развитию малышей.

Для этого были разработаны различные методики. Одна из наиболее популярных - методика Домана. Ее успех вызван простотой и эффективностью. Вам не надо искать специалистов, не нужны особые условия и организация пространства. Все что необходимо: Ваше желание и напечатанные на бумаге карточки.

Основные принципы системы Гленна Домана звучат так:

• Ребенка можно и нужно развивать с первых дней жизни
• Чем раньше начинается обучение, тем легче учиться
• Родители – лучшие учителя для ребенка
• Основа обучения – демонстрация флеш-карт с большими и четкими картинками.
• Информация малышам должна преподноситься четко и в виде фактов
• Во время занятий важно проявлять внимание к интересу и энтузиазму малыша
• Демонстрируйте карточки быстро и вовремя добавляйте новые
• Забудьте про тестирование. Никаких проверок, только радость познания!

Сегодня, проведение занятий уже не требует длительной подготовки карточек. Готовые наборы на разных языках сэкономят ваши силы и позволят больше времени провести с ребенком.

Проведение занятий тоже не вызовет сложностей, занимаетесь ли вы математикой, чтением или иностранным языком. Демонстрация карточки занимает всего 1-2 секунды и даже при большом количестве карточек, вы потратите не более 30 минут в день.

Как видите, эти уроки не займут у вас много времени и сил, а наоборот позволят каждый день наслаждаться общением с крохой, наблюдать за его развитием и успехами.

И если вы похожи на тысячи родителей, которые использовали метод Домана для развития своих детей, и вы больше всего цените их счастье, то у вас все легко получится.

Самое главное — это дать малышу неограниченные возможности в жизни, открыть все возможные двери, чтобы он сам мог выбрать, кем ему стать из бесконечного списка возможностей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Секреты раннего развития». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Церковь в онлайне: ввели должность веб-священника

Только итальянцы и норвежцы: осуществили первый полет на дирижабле к Северному полюсу

Советская станция упала на Луну

В Киеве открыли первый каменный христианский храм

Захватили военные склады и город

Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне

Президент США поблагодарил украинцев

Медиков начали награждать медалями за храбрость

"Воздушный мост": как спасали немцев после войны

Самое читаемое
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек Просмотров: 28215
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
 4 Просмотров: 19395
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 16110
Зеленский заменил безвиз на &quot;безвыезд&quot; - Геращенко
Зеленский заменил безвиз на "безвыезд" - Геращенко Просмотров: 15138
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет 2 Просмотров: 10683
Новости компаний
ЭпиЛазер – лучший центр безболезненной лазерной эпиляции в Киеве
ЭпиЛазер – лучший центр безболезненной лазерной эпиляции в Киеве Просмотров: 36
Полноценный корм для животных можно получить, выбрав качественную специализированную технику
Полноценный корм для животных можно получить, выбрав качественную специализированную технику Просмотров: 45
Модернизация iMac — новая жизнь моноблока Apple
Модернизация iMac — новая жизнь моноблока Apple Просмотров: 90
Проблему с транспортом можно решить на время карантина
Проблему с транспортом можно решить на время карантина 1 Просмотров: 495
Назвали лучшую охранную компанию Украины
Назвали лучшую охранную компанию Украины Просмотров: 369
Больше всего комментируют
4
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
4
"Экс-азовец" Кравченко обвинил Белецкого в отмывании партийных денег: детали
2
ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну - волонтер Гай
2
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
2
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
Голосов: 87
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua