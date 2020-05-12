Секреты раннего развития

Методика Домана - одна из наиболее популярных для раннего развития

В современном мире наблюдается высокая конкуренция человеческих потенциалов. Чтобы выйти победителем в этой гонке, стартовать необходимо как можно раньше. Именно поэтому многие родители уделяют большое внимание раннему развитию малышей.

Для этого были разработаны различные методики. Одна из наиболее популярных - методика Домана. Ее успех вызван простотой и эффективностью. Вам не надо искать специалистов, не нужны особые условия и организация пространства. Все что необходимо: Ваше желание и напечатанные на бумаге карточки.

Основные принципы системы Гленна Домана звучат так:

• Ребенка можно и нужно развивать с первых дней жизни

• Чем раньше начинается обучение, тем легче учиться

• Родители – лучшие учителя для ребенка

• Основа обучения – демонстрация флеш-карт с большими и четкими картинками.

• Информация малышам должна преподноситься четко и в виде фактов

• Во время занятий важно проявлять внимание к интересу и энтузиазму малыша

• Демонстрируйте карточки быстро и вовремя добавляйте новые

• Забудьте про тестирование. Никаких проверок, только радость познания!

Сегодня, проведение занятий уже не требует длительной подготовки карточек. Готовые наборы на разных языках сэкономят ваши силы и позволят больше времени провести с ребенком.

Проведение занятий тоже не вызовет сложностей, занимаетесь ли вы математикой, чтением или иностранным языком. Демонстрация карточки занимает всего 1-2 секунды и даже при большом количестве карточек, вы потратите не более 30 минут в день.

Как видите, эти уроки не займут у вас много времени и сил, а наоборот позволят каждый день наслаждаться общением с крохой, наблюдать за его развитием и успехами.

И если вы похожи на тысячи родителей, которые использовали метод Домана для развития своих детей, и вы больше всего цените их счастье, то у вас все легко получится.

Самое главное — это дать малышу неограниченные возможности в жизни, открыть все возможные двери, чтобы он сам мог выбрать, кем ему стать из бесконечного списка возможностей.