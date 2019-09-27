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пятница, 27 сентября 2019 14:40

Сейф – не роскошь, а средство обезопасить ценное

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Что первым приходит в голову, когда вы думаете о сейфе? Прочность. Надежность. Система защиты от взлома. Износостойкость. Жаростойкость. Эргономичность. В конце концов, элемент мебели, который вписывается в общую бытовую картину или даже удачно ее дополняет интересным декоративным элементом. И, конечно, надежность.

 

По статистике, в девяти случаях из десяти содержимое сейфов оказывается под угрозой уничтожения вследствие воздействия факторов пожара и лишь в одном – в результате несанкционированного доступа, то есть угона. Поэтому перед покупкой сейфа необходимо определиться, какая угроза наиболее реальна для ваших ценностей. Возможно, у вас есть специфический запрос. Например, вы – владелец ночного магазина или ресторана, поэтому вам может быть нужен ночной депозитный сейф. Заядлому охотнику будет интересен сейф для хранения оружия, а владельцу частного дома – встраиваемый сейф или тайник. Также нужно определить оптимальный для вас тип замка – ключевой или кодовый.

Заказывая сейф, составьте чек-лист с ответами на такие вопросы: сертифицирован ли сейф на устойчивость к взлому или огнестойкость? Имеется ли сертификат и упоминание о нем на внутренней стороне дверцы сейфа? Каков объем сейфа и его вес? Какой тип сейфового замка? Где вы планируете поставить сейф? Нужно ли ему гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание?

Вопросов много, помочь разобраться с ними помогут только квалифицированные специалисты, разбирающиеся в своем деле. Такие работают в компании "ТаргетГруп", что обеспечивает сейфами и другой металлической мебелью крупных корпоративных клиентов и клиентов-физлиц по всей Украине.

Для команды "ТаргетГруп" приоритет – это тесное сотрудничество с клиентом во время выполнения индивидуального или обычного заказа. Скажем, покупая сейф для оружия, вы получите широкий выбор опций: дополнительные полки необходимых размеров, держатели, отделение для хранения боеприпасов и аксессуаров. Сейфы самых разнообразных комплектаций и моделей – чтобы получить подробные и вежливые ответы на вопрос, заказать сейф с доставкой и получить его в максимально удобное время, стоит лишь позвонить в "ТаргетГруп". В компании помогут выбрать не только модель, цвет и габариты нужного вам сейфа, но и выяснить, насколько он впишется в интерьер. Сейф – это не роскошь, а способ обезопасить ценности, которые нуждаются в высшей степени защиты, чем вам раньше казалось.

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Дата
27
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