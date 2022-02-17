Сдавать металл и макулатуру раньше было стыдно. Сейчас – модно

Едва ли не все украинцы восхищаются чистыми улочками европейских городов и постоянно жалуются на переполненные мусорные баки и огромные свалки в Украине. А мы, кстати, по состоянию на 2020 год имеем более 10 млн. тонн отходов на 6 тыс. полигонах общей площадью в почти 9 тыс. га. Впечатляет? Но все это можно исправить, если начать добросовестно сортировать мусор.

Что нельзя выбрасывать?

Не все, что "летит" в мусорные баки, действительно является мусором. Большинство хлама - это наши деньги и сырье для вещей, которыми мы ежедневно пользуемся и на покупку которой государство тратит кучу денег.

Следовательно, не следует выбрасывать картонные и бумажные изделия, полиэтилен низкой плотности, стрейч-пленку, стеклянные и пет-бутылки, металлические отходы. Эти вещи подвергаются вторичной переработке и за них вам заплатят.

Стационарные пункты Макулатура.kiev.ua расположены во всех районах Киева

"Многие выходцы из стран СНГ стесняются сдавать вторсырье. Существует стереотип, что металл и макулатуру сдают только алкоголики и бездомные. Так было раньше. Сейчас это модно и полезно. Такие люди ответственны и экологически осознаны. А денежная награда - приятный бонус. Радует, что можешь заработать на мусоре", – говорит киевлянин Михаил Кремчанин. Работает врачом-реабилитологом. Мусор сортирует и сдает с 2017 года.

Что и за сколько?

"Все бумажные ненужные изделия, которые случаются мне дома, идут на переработку. Стоят где-то от 3 гривен за килограмм. Это старые книги, исписанная бумага, упаковки, коробки, журналы. Пока был студентом такого добра, собрал целую гору. Но их нужно обязательно отсортировать, снять скотч. Эти вещи принимают отдельно", – говорит Кремчанин.

Нельзя просто так сдавать и пластик. Он должен быть чистым, без остатков пищи. Бутылки лучше сжать.

"Бутылки будут стоить около 6 гривен, стрейч-пленка – около 10 гривен. Килограмм черного металла обойдется где-то в 8 гривен. Цветного – от 30 до 200 гривен за килограмм. Макулатура и пластик собираются довольно быстро. Сдаю раз в несколько месяцев. Металл собираю подольше. Я не стесняюсь подобрать какую-нибудь железяку. Деньги лежат под ногами, почему должен их обходить. Сейчас не считаю, сколько получается, потому что это для меня привычка. Первые разы зарабатывал где-то 40-50 гривен. Однажды перебрал все в деревне дома у бабушки с дедом. На мусоре заработали 5 тысяч гривен. За них купили диван".

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