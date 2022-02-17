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четверг, 17 февраля 2022 15:52

Сдавать металл и макулатуру раньше было стыдно. Сейчас – модно

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Едва ли не все украинцы восхищаются чистыми улочками европейских городов и постоянно жалуются на переполненные мусорные баки и огромные свалки в Украине. А мы, кстати, по состоянию на 2020 год имеем более 10 млн. тонн отходов на 6 тыс. полигонах общей площадью в почти 9 тыс. га. Впечатляет? Но все это можно исправить, если начать добросовестно сортировать мусор.

Что нельзя выбрасывать?

Не все, что "летит" в мусорные баки, действительно является мусором. Большинство хлама - это наши деньги и сырье для вещей, которыми мы ежедневно пользуемся и на покупку которой государство тратит кучу денег.

Следовательно, не следует выбрасывать картонные и бумажные изделия, полиэтилен низкой плотности, стрейч-пленку, стеклянные и пет-бутылки, металлические отходы. Эти вещи подвергаются вторичной переработке и за них вам заплатят.

  Стационарные пункты Макулатура.kiev.ua расположены во всех районах Киева
Стационарные пункты Макулатура.kiev.ua расположены во всех районах Киева

"Многие выходцы из стран СНГ стесняются сдавать вторсырье. Существует стереотип, что металл и макулатуру сдают только алкоголики и бездомные. Так было раньше. Сейчас это модно и полезно. Такие люди ответственны и экологически осознаны. А денежная награда - приятный бонус. Радует, что можешь заработать на мусоре", – говорит киевлянин Михаил Кремчанин. Работает врачом-реабилитологом. Мусор сортирует и сдает с 2017 года.

Что и за сколько?

"Все бумажные ненужные изделия, которые случаются мне дома, идут на переработку. Стоят где-то от 3 гривен за килограмм. Это старые книги, исписанная бумага, упаковки, коробки, журналы. Пока был студентом такого добра, собрал целую гору. Но их нужно обязательно отсортировать, снять скотч. Эти вещи принимают отдельно", – говорит Кремчанин.

Нельзя просто так сдавать и пластик. Он должен быть чистым, без остатков пищи. Бутылки лучше сжать.

"Бутылки будут стоить около 6 гривен, стрейч-пленка – около 10 гривен. Килограмм черного металла обойдется где-то в 8 гривен. Цветного – от 30 до 200 гривен за килограмм. Макулатура и пластик собираются довольно быстро. Сдаю раз в несколько месяцев. Металл собираю подольше. Я не стесняюсь подобрать какую-нибудь железяку. Деньги лежат под ногами, почему должен их обходить. Сейчас не считаю, сколько получается, потому что это для меня привычка. Первые разы зарабатывал где-то 40-50 гривен. Однажды перебрал все в деревне дома у бабушки с дедом. На мусоре заработали 5 тысяч гривен. За них купили диван".

На прием макулатуры Киев богат. Однако наиболее выгодно обратиться в компанию Макулатура.kiev.ua. Они регулярно мониторят цены конкурентов и предлагают лучше. Из этой макулатуры снова изготовят письменную бумагу, туалетную бумагу, разнообразную упаковку, материалы для строительных работ, например, эковату. Ею утепляют стены и пол.

Очень удобно заказывать и прием металлолома Киев. Специалисты указанной выше компании сами забирут хлам. Также предлагается бесплатный демонтаж и услуги грузчиков. Затем этот металл переплавят и используют в тяжелой промышленности.

  Стационарные пункты Макулатура.kiev.ua расположены во всех районах Киева
Стационарные пункты Макулатура.kiev.ua расположены во всех районах Киева

Стационарные пункты Макулатура.kiev.ua расположены во всех районах Киева. Кроме лома и макулатуры, им можно продать пластик и стрейч-пленку. Подробнее о ценах и услугах можно на сайте компании, по номеру 096-477-20-80.

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