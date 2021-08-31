Самые частые поломки iPhone – их причины и следствия

К кому обращаться, когда возникла поломка iPhone? Фото: Авито

Преимущества айфонов перед смартфонами на платформе Android давно описаны в специальной и популярной периодике, их принцип и скорость работы покорили миллиарды сердец на земном шаре. Тем не менее, и с этими гаджетами случаются поломки. О самых популярных из них мы и поговорим.

Не работает кнопка "Домой"

Обычно из строя она выходит после падения iPhone или после попадания на телефон влаги. Если при этом перестает работать и индикатор отпечатка пальца, то восстановить обе функции окажется проблематично – после замены кнопки индикатор не начнет работать, а значит, шансы вернуть телефону работоспособность практически отсутствуют.

Ничего не слышно

Собеседник говорит, а вы не слышите? Не помогает громкая связь или кнопка ее включения вообще исчезла? Значит, проблема в аудиокодеке. К счастью для владельцев телефонов, если в данном случае обратиться к профессионалам, которые осуществляют ремонт Apple iPhone, то восстановить гаджет удастся с большой долей вероятности. И относительно не дорого – в пределах 150 долларов.

Устройство не заряжается

Убедитесь, что зарядный блок исправен и источник электричества тоже. Проверьте, правильно ли подключен провод, а уж затем констатируйте поломку.

Чаще всего причиной отсутствия начала процесса зарядки является излишний засор разъема в устройстве, отвечающем за процесс подзарядки батареи. Иногда бывает, что из строя выходит часть микросхемы на плате, отвечающей за синхронизацию, и тогда зарядка телефона может нормально производиться не оригинальными кабелями.

Если смена провода не дала результатов, следует отнести телефон в ремонт. Возможно, из строя вышел нижний шлейф зарядки, что происходит довольно нечасто.

Экран не гаснет

При звонке дисплей устройства продолжает работать, что хоть и не критично, но все же неприятно.

Скорее всего, дело в верхнем шлейфе, ведущем к датчику приближения. Его заменить мастеру не составит большого труда.

Экран гаснет

Вы начали прослушивать или просматривать какой-то файл, а дисплей погас? Проблема с тем же шлейфом. Возможно и то, что при наклеивании защитного стекла, оно могло полностью или частично перекрыть датчик приближения, отвечающий за распознавание действий владельца телефона. То есть, айфон "не понимает", когда вы смотрите на дисплей и когда разговариваете по нему.

Конечно, это далеко не все распространенные поломки, которые встречаются при использовании телефона. Однако о других мы расскажем уже в следующем материале.