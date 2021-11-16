Самое время купить матрас: Black Friday на VoV.Furniture

Спальня – это место, где человек проводит как минимум 8 часов в день, восстанавливая силы после напряженного трудового дня или физической активности. Традиционно большинство людей ассоциируют спальню с удобной просторной кроватью и вместительным шкафом для повседневных вещей. Однако мы зря недооцениваем важность наличия правильного матраса, цель которого не только обеспечить более комфортное пребывание на кровати и сделать сон максимально здоровым.

Ортопедический матрас – залог крепкого и здорового сна

В преддверии ежегодной "Черной пятницы" можно выгодно купить ортопедический матрас, даже не выходя из дома. Мебельный интернет-магазин VoV.Furniture проводит беспрецедентную акцию: у Вас есть возможность приобрести качественный матрас или топпер на диван со скидкой до 50% и бесплатной доставкой по всей Украине! Спешите, акция действует до конца ноября, а выбрать себе модель можно по этой ссылке.

Какой матрас подойдет именно Вам?

Грамотно выбранный ортопедический матрас поможет предотвратить развитие проблем с опорно-двигательным аппаратом. Такое изделие равномерно поддерживает и распределяет вес тела, снижая нагрузку на позвоночник, способствует улучшению кровотока и нормализации сна. Как не потеряться среди полсотни акционных моделей, представленных в магазине VoV.Furniture, и купить правильный ортопедический матрас? В первую очередь, обращайте внимание на его наполнение:

• Пенополиуретан. Классический вариант, имеющий среднюю или высокую степень твердости. Такие матрасы долговечны, неприхотливы в уходе и обладают средней упругостью.

• Латекс. Невероятно мягкий, эластичный, гигиеничный материал, изготавливаемый из вспененного каучука. Различаются натуральный и искусственный латекс. Благодаря ячеистой структуре наполнителя матрас отлично пропускает воздух, регулирует температуру и быстро восстанавливает форму.

• Кокосовая койра. Спрессованные волокна кокоса придают изделию твердости. За счет своей экологичности натуральный материал не вызывает аллергии, не задерживает влагу, хорошо вентилируется, противостоит размножению бактерий и клещей. Матрасы из кокосовой койры, дополненные слоем латекса, синтепона и других материалов, прослужат свыше 10 лет. Повышенная твердость изделия показана людям с проблемным позвоночником и весом 90+ кг, а также детям и подросткам для правильного формирования осанки.

В состав некоторых моделей ортопедических матрасов входит инновационный материал с "эффектом памяти" - Memory Foam. Его преимуществом является способность "запоминать" анатомические особенности тела человека и обеспечивать дополнительный комфорт во время сна.

Black Friday на VoV.Furniture – успей купить ортопедический матрас

Тонкий матрас на диван: практичное решение для минималистичного интерьера

Если Вы привыкли спать на раскладном диване, то наверняка знаете, что стыки и впадины, особенно присущие моделям "книжка", нередко мешают полноценному отдыху. На помощь придут топперы или футоны – тонкие матрасы с ортопедическими свойствами. Они сглаживают все неровности и способствуют полному расслаблению. Топперы после использования сворачиваются в компактный рулон, не занимающий много места в шкафу.

Ещё один приятный бонус – выгодные акционные предложения от магазина "VoV.Furniture". Успейте купить тонкий или ортопедический матрас со скидкой до 30 ноября 2021 года. Удобная система навигации на сайте и консультация опытного менеджера поможет Вам сделать правильный выбор и уже через несколько дней наслаждаться отдыхом с новыми ощущениями.