Салюты, ракеты, фонтаны: где найти надежную пиротехнику для праздника

После тяжелых трудовых будней, эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций, человеку необходим качественный отдых. Чтобы оставить в прошлом весь негатив, необходимы положительные, яркие впечатления и эмоции. Именно в этом направлении работает коллектив единомышленников, объединенный торговой маркой "Агентство Свято-феєрверк".

Именно в праздничные дни Вы имеете возможность устроить яркое, неповторимое и незабываемое фейерверк-шоу, чем поразите и приятно удивите своих близких и друзей.

Используя пиротехнические изделия ТМ "Агентство Свято-феєрверк", вы имеете уверенность в качестве и безопасности продукции, которая вся без исключения сертифицирована, и уже более 10 лет приносит радость людям. Ознакомиться с продукцией можно на сайте "Агентство Свято-феєрверк" по ссылке: http://as-fireworks.com.ua/salute/new-year-feerverk/

Специалисты компании вместе с производителями работают над совершенствованием качества и безопасности товаров и обновлением ассортимента продукции. Все товары производятся на лучших заводах мирового лидера по производству пиротехнических изделий и аксессуаров, в Китайской Народной Республике.

Главная задача коллектива "Агентство Свято-феєрверк" - создавать людям радость. А лучшей оценкой работники называют благодарные отзывы заказчиков. "Агентство Свято-феєрверк" работает на территории всей Украины.

"Агентство Свято-феєрверк" предлагает такую пиротехническую продукцию:

• салютные установки

• ракеты

• фонтаны

• римские свечи

• конфетти

• огненные фигуры и буквы, цветной дым

• шутихы, петарды

• профессиональный ассортимент

• холодные или сценические фонтаны, бенгальские свечи и прочее.

Заказать товары можно в интернет-магазине. Также есть опция взять оборудование для запуска пиротехники в аренду, или воспользоваться услугами профессиональных пиротехников. Такой путь, конечно, безопаснее, особенно, когда нет опыта в работе с пиротехникой. Специалисты компании знают свое дело хорошо и сделают праздник впечатляющим. В "Агентства Свято-феєрверк" также заказывают пиротехнику и на другие важные события и праздники в жизни: свадьба, день рождения, корпоратив.

Работники позаботятся о запуске салютов, фейерверков, установлении холодных фонтанов, проведении фейерверк-шоу.

"Агентство Свято-феєрверк" пропагандирует и обращает большое внимание на то, чтобы пиротехнику использовали правильно. Поэтому специалисты гарантируют безопасность вашего праздника.

Более подробная информация на сайте http://as-fireworks.com.ua/ и по тел: 050-538-77-21, 068-784-38-26