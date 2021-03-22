Сайлентблок: как определить, что его пора менять

Любой опытный автомобилист знает, как выглядит и для чего нужен сайлентблок. Это расходник, который приходится довольно часто менять, особенно на украинских дорогах. Несколько десятков тысяч километров по ухабам и ямам – и резиновым элементам подвески приходит конец.
Если вы только недавно начали водить автомобиль и пока слабо разбираетесь в диагностике ходовой, эта статья для вас. Узнаем, как определить поломку сайлентблока и подбираем лучшую замену.
Как проверить работу сайлентблоков
Сайлентблок (от англ. "silent" – тихий и "block" – деталь) – резинометаллический шарнир, который устанавливается в местах подвижного крепления узлов подвески автомобиля. Он применяется в креплениях рычагов, стабилизаторов поперечной устойчивости, штанг, реактивных тяг, двигателя, трансмиссии и других элементов.
Специалисты крупнейшего в Украине магазина по продаже полиуретановых автозапчастей AvtoPN подсказали нам, как проверить сайлентблок просто по ощущениям от езды.
Что происходит, когда деталь утрачивает свои функции:
● снижается управляемость автомобилем;
● появляется эффект раскачивания на ходу, как на волнах;
● задерживается ответ колес на поворот руля.
Со временем упругие элементы сайлентблока истираются или, наоборот, "дубеют", что ведет к повышенной передаче ударных нагрузок на корпус автомобиля и ухудшению управляемости. Решить проблему можно только полной заменой элемента.
Резина или полиуретан, что лучше?
Эксперты магазина AvtoPN рассказали, что сегодня резиновые сайлентблоки значительно уступают в длительности и эффективности работы более совершенным полиуретановым аналогам. Полиуретан продлевает срок службы элементов в 5 раз и при этом намного лучше гасит вибрации во время работі машины.
Выделяют еще несколько преимуществ полиуретановых сайлентблоков:
● высокая надежность соединения с металлическими элементами втулки;
● износостойкость даже выше, чем у металла;
● рабочая температура без потери упругости от –45 до +80 градусов;
● разнообразие форм и высокая устойчивость к деформациям.
Единственный минус сайлентблоков из этого современного материала – цена, которая может быть в несколько раз выше, чем на резиновые аналоги. Но она полностью оправдывается длительным сроком службы и большей безопасностью движения, что выражается в стабильном поведении автомобиля на дороге.
Экономия на качестве расходников обходится дорого во время ремонта машины.
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