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Сайлентблок: как определить, что его пора менять

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  Эксперты магазина AvtoPN рассказали, как проверить сайлентблок просто по ощущениям от езды
Эксперты магазина AvtoPN рассказали, как проверить сайлентблок просто по ощущениям от езды

Любой опытный автомобилист знает, как выглядит и для чего нужен сайлентблок. Это расходник, который приходится довольно часто менять, особенно на украинских дорогах. Несколько десятков тысяч километров по ухабам и ямам – и резиновым элементам подвески приходит конец.

Если вы только недавно начали водить автомобиль и пока слабо разбираетесь в диагностике ходовой, эта статья для вас. Узнаем, как определить поломку сайлентблока и подбираем лучшую замену.

Как проверить работу сайлентблоков

  Эксперты магазина AvtoPN рассказали, как проверить сайлентблок просто по ощущениям от езды
Эксперты магазина AvtoPN рассказали, как проверить сайлентблок просто по ощущениям от езды

Сайлентблок (от англ. "silent" – тихий и "block" – деталь) – резинометаллический шарнир, который устанавливается в местах подвижного крепления узлов подвески автомобиля. Он применяется в креплениях рычагов, стабилизаторов поперечной устойчивости, штанг, реактивных тяг, двигателя, трансмиссии и других элементов.

Специалисты крупнейшего в Украине магазина по продаже полиуретановых автозапчастей AvtoPN подсказали нам, как проверить сайлентблок просто по ощущениям от езды.

Что происходит, когда деталь утрачивает свои функции:

● снижается управляемость автомобилем;
● появляется эффект раскачивания на ходу, как на волнах;
● задерживается ответ колес на поворот руля.

Со временем упругие элементы сайлентблока истираются или, наоборот, "дубеют", что ведет к повышенной передаче ударных нагрузок на корпус автомобиля и ухудшению управляемости. Решить проблему можно только полной заменой элемента.

Резина или полиуретан, что лучше?

  Эксперты магазина AvtoPN рассказали, как проверить сайлентблок просто по ощущениям от езды
Эксперты магазина AvtoPN рассказали, как проверить сайлентблок просто по ощущениям от езды

Эксперты магазина AvtoPN рассказали, что сегодня резиновые сайлентблоки значительно уступают в длительности и эффективности работы более совершенным полиуретановым аналогам. Полиуретан продлевает срок службы элементов в 5 раз и при этом намного лучше гасит вибрации во время работі машины.

Выделяют еще несколько преимуществ полиуретановых сайлентблоков:

● высокая надежность соединения с металлическими элементами втулки;
● износостойкость даже выше, чем у металла;
● рабочая температура без потери упругости от –45 до +80 градусов;
● разнообразие форм и высокая устойчивость к деформациям.

Единственный минус сайлентблоков из этого современного материала – цена, которая может быть в несколько раз выше, чем на резиновые аналоги. Но она полностью оправдывается длительным сроком службы и большей безопасностью движения, что выражается в стабильном поведении автомобиля на дороге.

Экономия на качестве расходников обходится дорого во время ремонта машины.

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