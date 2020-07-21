С удобрением "Живица" клиенты соберут щедрый урожай

Хотите получить хорошие урожаи с малыми затратами на минеральные удобрения, улучшить качество зерна и увеличить гумус почв для будущих урожаев? Все это обеспечит удобрение "Живица" - отечественное органо-минеральное удобрение (ОМД) на основе гуматов калия и натрия.

Производитель разработал линейку удобрения "Живица" для различных сельскохозяйственных культур

Преимущество удобрения "Живица" в том, что продукция в своем составе содержит не менее 430 г / л гумусовой органики и имеет в себе магний. Именно этот микроэлемент активизирует ферменты роста молодого растения, поддерживает фотосинтез, входит в состав молекул хлорофилла, обеспечивает быстрое протекание ростовых процессов и деления клеток и прочее. ОМД "Живица" синтезированное полностью из натуральных природных продуктов. Удобрение сертифицировано в системе "Органик Стандарт Украины" и рекомендовано для органического земледелия.

Производитель разработал линейку удобрения "Живица" для различных с / х культур, с которой более подробно можно ознакомиться на сайте предприятия www.dobruvo-zhivitzya.com.ua.

Компания с 2012 года апробировала и задокументировала "Актами сбора урожая" на различных с/х культурах и в условиях разных областей Украины концепцию повышения урожайности с использованием удобрения "Живица". Концепция имеет 5 стадий, среди которых: биодеструкция стерни, обработка зерна перед посевом, влияние на вегетативную массу и корневую систему, влияние на количество урожая, влияние на качество урожая.

Производитель разработал линейку удобрения "Живица" для различных сельскохозяйственных культур

Поэтому использовать удобрения "Живица" является экономически выгодно. Ведь будет гарантированный прирост урожая, экономия минеральных удобрений, а все вместе дает фермеру гарантированный дополнительный доход в размере 3500 - 5000 гривен на гектаре. Экологические плюсы в том, что улучшается качество стерни и восстанавливается плодородие почвы, трудно оценить простым подсчетом.

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Директор ООО "Инновационное общество ИНВЕП",кандидат технических наук Аниськовцев Александр

Производитель разработал линейку удобрения "Живица" для различных сельскохозяйственных культур