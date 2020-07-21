С удобрением "Живица" клиенты соберут щедрый урожай

Хотите получить хорошие урожаи с малыми затратами на минеральные удобрения, улучшить качество зерна и увеличить гумус почв для будущих урожаев? Все это обеспечит удобрение "Живица" - отечественное органо-минеральное удобрение (ОМД) на основе гуматов калия и натрия.
Преимущество удобрения "Живица" в том, что продукция в своем составе содержит не менее 430 г / л гумусовой органики и имеет в себе магний. Именно этот микроэлемент активизирует ферменты роста молодого растения, поддерживает фотосинтез, входит в состав молекул хлорофилла, обеспечивает быстрое протекание ростовых процессов и деления клеток и прочее. ОМД "Живица" синтезированное полностью из натуральных природных продуктов. Удобрение сертифицировано в системе "Органик Стандарт Украины" и рекомендовано для органического земледелия.
Производитель разработал линейку удобрения "Живица" для различных с / х культур, с которой более подробно можно ознакомиться на сайте предприятия www.dobruvo-zhivitzya.com.ua.
Компания с 2012 года апробировала и задокументировала "Актами сбора урожая" на различных с/х культурах и в условиях разных областей Украины концепцию повышения урожайности с использованием удобрения "Живица". Концепция имеет 5 стадий, среди которых: биодеструкция стерни, обработка зерна перед посевом, влияние на вегетативную массу и корневую систему, влияние на количество урожая, влияние на качество урожая.
Поэтому использовать удобрения "Живица" является экономически выгодно. Ведь будет гарантированный прирост урожая, экономия минеральных удобрений, а все вместе дает фермеру гарантированный дополнительный доход в размере 3500 - 5000 гривен на гектаре. Экологические плюсы в том, что улучшается качество стерни и восстанавливается плодородие почвы, трудно оценить простым подсчетом.
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Директор ООО "Инновационное общество ИНВЕП",кандидат технических наук Аниськовцев Александр
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