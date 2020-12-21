С чехлом-зарядкой смартфон работает вдвое дольше

Основная функция чехла-аккумулятора - увеличение времени работы устройства в автономном режиме

Производство смартфонов сегодня является одной из самых динамичных индустрий в мире. Ведущие компании обновляют свои линейки каждый год, поскольку стараются сделать гаджеты более совершенными и максимально полезными.

С появлением новых функций и увеличением мощности существующих, растет потребность в энергии. Обеспечить устройство более мощными аккумуляторами не позволяют размеры. Они для большинства клиентов таки имеют значение.

Производители отчитываются о работе над увеличением энергоемкости батарей, указывают улучшенные характеристики в инструкциях, но пользователям очень часто приходится заряжать смартфоны уже во второй половине дня. В таком случае приходится искать по офису или дому свободную розетку. Еще хуже, когда смартфон выключается где-то в пути.

Не вовремя потухший экран iPhone выведет из равновесия любого. Если не удается сделать важный звонок, то разряд батареи может привести к плохим последствиям. Проблема заряда аккумулятора остается одинаковой для владельцев всех смартфонов. Приложения, вспомогательные функции, обмен данными и телефонная связь очень быстро "съедают" заряд гаджета. В таких случаях спасти может чехол аккумулятор для iPhone 11.

Что такое чехол-аккумулятор

Портативный аксессуар, который сочетает в себе сразу две функции - зарядное устройство и чехол. Он обеспечивает дополнительной энергией и защищает гаджет от негативного внешнего воздействия. Удары, капли жидкости, пыль - ему становятся не страшны. Производители позаботились и о внешнем виде. Чехол-аккумулятор стильно дополняет дизайн гаджета.

Основная его функция - увеличение времени работы устройства в автономном режиме. С чехлом-аккумулятором смартфон работает в полтора, а то и два раза дольше.

Изготавливают их из легкого и высокопрочного пластика. Он практичен, долговечен и абсолютно не увеличивает вес гаджета. Чехол сконструирован так, что не закрывает доступ ко всем функциональным разъемам и кнопкам. Чтобы провести синхронизацию гаджета с компьютером или подзарядить не нужно вынимать девайс из чехла.

Каков принцип работы

В чехол вмонтированы батареи. Они подключаются к телефону после того, как одевается аксессуар. Когда основная батарея исчерпывает свой ресурс, нужно нажать кнопку запуска питания от аккумулятора в чехле.

О состоянии уровня заряда чехла сообщат индикаторы, расположенные на его корпусе. Удобство пользования этим аксессуаром несомненное. Им уже пользуются миллионы людей в мире.

А еще такой чехол-аккумулятор станет прекрасным и незаменимым подарком к Новому Году для владельцев iPhone. Каждому будет очень приятно в новогоднюю ночь получить его от друзей, родственников, любимых.

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