Рекомендации по выбору дивана для гостиной

Гостиная — это особенное помещение в доме, где собираются все домочадцы, чтобы отдохнуть и провести время вместе. Эта комната должна быть обустроена соответствующим образом. Важно продумать интерьер так, чтобы он был стильным, комфортным, практичным и уютным. Ключевое место здесь отведено мягкой мебели. Основной предмет — это, безусловно, диван. Его выбору следует уделить особое внимание. Чтобы не прогадать и купить диван, который идеально подойдёт именно вашему жилищу и прослужит долгие годы, дизайнеры предлагают следовать нескольким рекомендациям.

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Форма и габариты

Перед тем, как окунуться в современное многообразие моделей диванов, необходимо постараться детально продумать, какого размера и формы будет уместна мебель в комнате. Будет ли диван располагаться по центру либо под стеной и если под стеной, то, возможно, его можно установить в углу — от этого зависит форма, габариты и дизайн изделия. Необыкновенно популярны сегодня угловые диваны. Такая модель позволяет удачно разместить мебель. Она достаточно просторна, комфортна и универсальна.

Функциональность

Важно понимать, для каких целей будет использоваться диван. Для простых посиделок в конце рабочего дня и приема гостей достаточно будет простого изделия без дополнительных функций. Но если мебель будет применяться в качестве спального места, то лучше выбрать модель с раскладным механизмом. Для мобильной части следует предусмотреть пространство. Сегодня производители предлагают несколько вариантов раскладных конструкций мягкой мебели. Наибольшей популярностью пользуются "еврокнижка" и "аккордеон".

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Стиль и обивка

Немаловажно, чтобы мебель нравилась всем домочадцам, вписывалась в общий дизайн комнаты и была нетребовательной в уходе. Следует правильно выбрать материал обивки. Он должен максимально соответствовать требованиям всех проживающих. Если в доме есть маленькие дети и домашние животные, то лучше отказаться от идеи покупки кожаного изделия. В такой ситуации подойдут флок, жаккард и шенилл. Эти материалы сегодня наиболее востребованы из-за своих характеристик износостойкости.

Где купить диван недорого?

В наше время можно не тратить время на хождение по магазинам в поисках подходящей мебели. Самым простым и верным решением будет посетить сайт одного из самых популярных интернет-магазинов в стране Taburetka.ua, зайти в соответствующий раздел и выбрать свой идеальный диван по доступной стоимости.

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