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четверг, 22 июля 2021 11:30

Развивать бизнес, сохраняя природу

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  Европейский бренд V-Label выходит на украинский рынок
Европейский бренд V-Label выходит на украинский рынок

V-Label - это международный бренд лицензирования веганских и вегетарианских продуктов и услуг. Символ бренда на упаковке товара гарантирует, что этот продукт тщательно проверен на наличие в нем веществ животного происхождения. Что важно, речь идет не только о составе продукта, но и о применяемых добавках, вспомогательных веществах и ингредиентах, которые могли быть использованы на всех этапах производства.

"Наша маркировка подчеркивает специфику продукта, делает его в определенном смысле исключительным и более конкурентоспособным на рынке. С помощью этого символа производители повышают доверие клиентов и получают дополнительную гарантию качества продукции от независимой ассоциации European Vegetarian Union", - рассказывает о деталях Юлия Неклева, специалист по делам сертификации V-Label в Украине.

Организация имеет свои представительства в более чем 20 странах на 4 континентах. Более 40000 продуктов от 3000 производителей в 54 странах мира уже лицензированны этим брендом.

В Украине и за рубежом символ используют такие международные бренды как: Alpro, Biosphere, Frosta, Inglot, Loostdorf, Nestle, PUMA, Rittersport, Sojaline, Tartex Unilever, Vegetus и другие.

Рынок веганских и вегетарианских продуктов в последние годы стремительно увеличивается и характеризуется рекордными продажами. Все больше компаний признают преимущества обогащения рынка продуктами растительного происхождения.

Расширяется и круг потребителей веганских и вегетарианских продуктов. Ежегодно количество людей во всем мире, которые по экологическим, медицинским, религиозным или этическим соображениям выбирают веганский или вегетарианский образ жизни - увеличивается. Украина - не исключение. Поэтому V-Label начинает деятельность в Украине и будет сертифицировать продовольственные товары, косметику и товары non-food.

Важно отметить, что V-Label НЕ сертифицирует продукты, даже ингредиенты которых, хоть на одном из этапов производства тестировались на животных.

Более детально об организации, ее деятельности и условиях сертификации можно найти на официальном сайте - https://www.v-label.eu/uk и странице в Facebook - https://www.facebook.com/vlabel.ua.

СПРАВКА.

V-Label - швейцарский бренд, основанный еще в 1996 году. Инициатор создания знака V-Label и зонтичной организации для многочисленных европейских веганских и вегетарианских организаций - Европейский вегетарианский союз (EVU). Украинский филиал V-Label работает с января 2021 года. Предоставление маркировки в Украине координируется ООО Polveg, которая базируется в Варшаве.

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