Развитие технологий для комфорта людей

"Золотой мандарин" - лидер в области производства бетонных изделий для комплексного благоустройства

Давно пора оставить позади эпоху утилитарного дизайна и низкого качества вещей, которые должны создавать комфорт. И особенно это касается изделий для благоустройства общественных мест. Лавочки, уличные урны, вазоны для цветов, фонари – все те вещи которые мы видим каждый день – обязаны быть не только функциональными и практичными, они должны вызывать эстетическое удовлетворение. И развитие технологий, в частности в отрасли производства продукции для благоустройства – дает возможность реализации новых, ранее недоступных дизайнерских идей.

Особый прогресс наблюдается в производстве бетонных изделий. Для нас уже не редкость сверхпрочный фибробетон, не выцветающие пигменты и возможность воссоздавать уникальные, неимоверно сложные фактуры. При этом сохраняется экологичность и практичность бетона, увеличивается его надежность и качество продукции.

Последние десятки лет, лидером в отрасли производства бетонных изделий для комплексного благоустройства, по праву считается компания "Золотой мандарин". Благодаря внедрению зарекомендовавших себя инновационных технологий, компания смогла выпустить огромное количество видов продукции, ранее не доступной на украинском рынке. Это касается всего ассортимента изделий, необходимых для благоустройства любой территории.

Продукция с фактурой натурального дерева неотличимого от натурального, абсолютная имитация натурального камня, огромный выбор цветов, а также возможность создавать уникальные, эксклюзивные цветовые решения изделий – все это возможно в массовом, серийном производстве, благодаря отечественной компании-производителю "Золотой мандарин". "Новое для лучшего" - это слоган компании, который отражает стремление воплощать все новое для создания лучших условий нашей жизни