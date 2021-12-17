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Разновидности автомобильных масел и их отличия

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Автомобильное масло считается важной частью любого мотора, поэтому особое внимание уделяется графику его замены. От правильного выбора данной жидкости зависит, насколько экономным будет расход топлива и продолжительность эксплуатации двигателя. Некоторые уверены, что оно используется только для смазывания деталей. Это не совсем так, ведь оно также отвечает за охлаждение. Основная функция заключается в защите деталей от коррозии и уменьшении трения.

 

Разновидности

Моторное масло еще называют автомобильным маслом. Исходя из назначения, оно делится на жидкость бензиновых и дизельных двигателей, может быть универсальным, то есть подходит для обоих вариантов. Производится из высококачественных переработанных нефтепродуктов, содержит различные эффективные присадки, улучшающие его характеристики. Предлагаем рассмотреть основные виды описываемого средства:

• Синтетическое – основа производства состоит в синтезе углеродов, имеющих органические соединения. За счет своих особенных характеристик данное средство существенно превосходит минеральное, поэтому оно набирает все большую популярность среди владельцев транспортных средств. Отличительная черта – наличие в составе различных присадок и высокие защитные свойства. К преимуществам относится: быстрый запуск привода даже в холодное время года; повышенная степень вязкости; слабая испаряемость; защита мотора от преждевременного износа; стойкость к термическому окислению.

• Полусинтетическое – продукт начал завоевывать все большую популярность среди автомобилистов. Является смесью синтетической и минеральной базы, отличается превосходными свойствами: малая вязкость, предотвращение различных отложений на элементах мотора, повышенная стабильность пониженный показатель испаряемости. Стоит учитывать, что его расход немного больше, так как жидкая консистенция может начать протекать через сальники, которые пришли в непригодность.

• Минеральное – является натуральным продуктом, который получается за счет перегонки и последующего очищения нефти от различных примесей. Добавляются моющие, износостойкие и антикоррозийные присадки. Выбор данного продукта зависит от индекса вязкости (чем выше, тем больше температурный диапазон, при котором его можно использовать).

Все масла отличаются высоким качеством, достаточно демократичной стоимостью, надежностью. Они защищают привод от преждевременного износа и коррозии.

 

Отличия

Не зависимо от типа каждое моторное средство имеет определенную основу: синтетическую или полусинтетическую. Далее в него добавляется набор различных химических присадок, состав которых производители держат в строжайшем секрете.

Синтетическое подходит не для всех видов двигателя, отличие заключается в составе молекул (работают в тяжелых условиях, имеют стойкость к резким перепадам температурного режима и химическим процессам). Данный вариант можно использовать даже в самое жаркое время года, за счет свойств к прокачиванию позволяет выполнять быстрый запуск мотора в зимнее время.

В зависимости от изготовителя, полусинтетический вариант может состоять из разного количества минеральных и синтетических компонентов. Отличается большой густотой, содержит определенную часть натуральной основы.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что синтетическая жидкость подходит для новых автомобилей или машин с небольшим пробегом. В остальных случаях лучше остановить свой выбор на полусинтетической жидкости. Каждое масло имеет индивидуальный график эксплуатации, который следует учитывать. Несвоевременная замена повлечет за собой различные негативные последствия.

Источник: avtoapteka.net.ua

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Дата
17
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