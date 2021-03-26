Пультовая охрана для эффективной защиты

Пультовую охрану можно назвать одним из самых надёжных методов защиты объекта. Она подразумевает внедрение целого комплекса мер для защиты территорий, отдельных строений и помещений в них и включает самые разные приспособления, применяемые для выявления опасности: всевозможные датчики, устройства для фиксирования, обработки и передачи сигналов, диспетчерский пульт и прочие устройства.

Пультовая охрана - самый надежный метод защиты объекта

Пультовую охрану устанавливают в квартирах, частных домах, офисах и на предприятиях. Если приборы зафиксировали проникновение чужаков, сигнал с датчиков поступает на диспетчерский пункт и формируется сигнал тревоги, после чего на объект отправляется группа быстрого реагирования или, если опасность вызвана прорывом водопровода, задымлением, возгоранием или утечкой газа, подключаются соответствующие городские службы. Такой механизм работы позволяет предупредить порчу имущества или как минимум сократить материальные потери, не допустить кражи и уберечь людские жизни.

Компания "Безпека ЛТД" https://bezpeka-ltd.com/ru/ предлагает услуги профессиональной пультовой охраны. Её сотрудники специализируется на охране домов и квартир, заводов, офисов, ресторанов, ночных клубов, логистических и торговых центров. Они тщательно изучают особенности объекта, учитывают все возможные риски и разрабатывают систему охраны, которая гарантирует наивысший уровень безопасности. К пультовой охране также относится и GPS мониторинг – отслеживание местонахождения и контроль состояния транспорта в режиме реального времени.

Новейшие технологии позволяют охранять объекты, которые находятся в разных частях города – удалённо. Информация поступает на центральный пульт, после чего операторы анализируют её и помогают решить сложившуюся ситуацию. Если это необходимо, на объект отправляется оперативная группа, а также другие специалисты, способные решить ситуацию: полиция, пожарные, служба газа и другие.

В состав группы входят только подготовленные сотрудники. Команда имеет все данные о том, какой датчик сработал, где он находится, какой самый короткий маршрут к объекту и сколько злоумышленников проникли вовнутрь. Время прибытия на место составляет 5–10 минут.

Пультовая охрана - самый надежный метод защиты объекта

Пультовая охрана позволяет не волноваться за безопасность здания и имущества. Вы получаете круглосуточное наблюдение, а в случае необходимости – выезд подготовленных сотрудников охраны для предотвращения взлома. Это универсальная система: можно отрегулировать режим работы сигнализации, ввести ограничения на открытие вход, напоминания о постановке под охрану, а также получение регулярных отчётов.

Пультовая охрана – это современный способ защиты помещения от злоумышленников. Благодаря эффективной системе сигнализации и непрерывному мониторингу сигналов объект всегда будет в безопасности!