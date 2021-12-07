Профессиональная чистка зубов – ваша белоснежная улыбка

Поддержание гигиены полости рта – целое отдельное направление в стоматологии. Правильная гигиена зубов, десен и слизистой оболочки рта – это залог сохранения их здоровья на долгие годы.

К сожалению, традиционная чистка зубов дома с помощью щетки и пасты не обеспечивает достаточного очищения. В результате в труднодоступных местах – таких, как поверхность дальних зубов, межзубные промежутки, участки эмали рядом с деснами, – образуется зубной камень и скапливаются бактерии, которые провоцируют развитие кариеса и пародонтоза. Чтобы избежать столь печальных последствий, нужно минимум раз в год проводить профессиональную чистку зубов и санацию полости рта.

Сегодня большинство стоматологических клиник предоставляют обширный спектр услуг по профессиональной гигиене с применением различных инструментов и материалов – от механической до ультразвуковой чистки. Подробнее о том, как проходит и что дает эта процедура, рассказывают доктора из винницкой стоматологии Dr.Miller.

Проведение регулярной профессиональной чистки и гигиены не только предотвращает развитие заболеваний зубов и десен, но также и обеспечивает хороший косметический эффект (осветляет зубы на несколько тонов), позволяет избежать неприятного запаха изо рта.

Регулярная чистка и гигиена у стоматолога необходима в целях:

• предотвращения поражений пародонта;

• снижения чувствительности зубов;

• удаления пятен от кофе, вина и табака;

• снятия зубного налета и камня;

• предотвращения поражений твердых тканей (кариеса, пульпита);

• как стартовый (подготовительный) этап при процедуре отбеливания зубов.

Современные технологии помогают сократить до минимума неприятные ощущения, которыми сопровождались подобные процедуры раньше. В настоящее время особенности чистки таковы, что она доставляет минимум дискомфорта за счет:

• использования ультразвука, создающего микровибрации, разрушающие зубной камень. Это позволяет не только избежать механических болезненных манипуляций, но и сократить время процедуры;

• применения водяной струи высокого давления для охлаждения поверхности зуба после удаления зубного камня и налета;

• использования воздушной струи высокого давления для снятия мягкого и светлого налета;

• подбора щадящих абразивных составов для полировки зубов, которые позволяют придать поверхности эмали гладкость и избежать образования кариозных полостей;

• использования фторлака, который укрепляет эмаль, снижает чувствительность зубов и образует на них пленку, препятствующую скоплению налета и камня.

Следует помнить, что залог сохранения здоровья зубов и полости рта в целом – это регулярность проведения процедуры. Лучше заранее уделить внимание выбору специалиста, выделить время и средства на своевременную чистку, чем позже тратить куда более существенные суммы на лечение пораженных зубов и десен.

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