Прочистка канализации с "Труболюб" — быстро, качественно и надежно!

Система водоснабжения и водоотведения для жителей многоэтажек и владельцев частных домов, для работников промышленного и производственного секторов должна обеспечивать все санитарно-гигиенические условия и высокий уровень удобств для быта, отдыха и труда, а также поддерживать их в надлежащем состоянии. Ведь неисправность системы канализации влияет не только на наш комфорт, но и безусловно на качество воды.

Прочистка канализации фирмой "Труболюб" — это быстро, качественно и надежно

Основные причины появления засоров канализационных труб

• Эксплуатационные засорения — возникают из-за труб, покрытых многослойным налетом из жира и мыла, вызванные появлением ржавчины.

• Механические засорения — возникают из-за нарушения правил эксплуатации, а именно попадания в систему канализации посторонних предметов, предметов гигиены, остатков пищи и тому подобное.

• Технологические засорения — износ канализационной системы, нарушение правил эксплуатации и монтажа.

Лучше предупредить, чем ремонтировать!

Многие сталкивались с забитыми трубами канализации, когда в кухне, ванной или санузле не стекает вода. Чтобы не попадать в такие ситуации, надо бережно относиться к системе водопровода и канализации. Поэтому мы советуем установить специальные сеточки на слив в раковину, которые не дают пройти твердому и большом мусору. Очищайте посуду от пищи перед мытьем.

Раз в неделю промывайте слив в кухонной раковине горячей водой в течение 30 секунд, это поможет не накапливать жировые отложения. Не бросайте тряпки, мусор и другие предметы в унитаз, которые могут забить слив.

Следите за состоянием канализационных труб, так избежите серьезных засоров.

Виды чистки канализации

Трубы можно прочистить несколькими способами в зависимости от степени и места засорения.

• Механическая прочистка канализации — с помощью электромеханической установки.

• Гидродинамическая очистка труб канализации — чистка струей воды под высоким давлением. Такая чистка является очень эффективной и безопасной, устраняются любые засорения, трубы надолго остаются чистыми.

• Химическая прочистка канализации — с помощью химических препаратов.

• Термическая прочистка — с использованием горячей воды и специальных установок.

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