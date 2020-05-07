Проблему с транспортом можно решить на время карантина

Сервис проката авто rentdrive.ua рассчитан на клиентов любого уровня

Карантин привел к отсутствию простых вещей, к которым мы привыкли на протяжении всей жизни. А самой большой проблемой стало отсутствие транспорта и резкие ограничения по передвижению. Кто-то не может поехать к родителям или на дачу, чтобы посадить огород, а кто-то вынужден каждый день добираться на работу.

Решение проблемы простое – иметь собственное авто. Но приобрести автомобиль в период карантина не так просто, ведь автосалоны закрыты. Рынок авто бывших в употреблении тоже сейчас не работает. Конечно, можно осуществить поиск по объявлениям. Но ни проверить качество ни получить консультацию экспертов вы не сможете. Поэтому лучшим решением является взять автомобиль в аренду.

Сервис rentdrive.ua сдает автомобили в аренду как на короткое так и на продолжительное время. На время карантина специалисты сделали скидку 20% на прокат авто.

Чем дольше период проката авто, тем дешевле нужно платить за сутки. Задаток также зависит от марки машины. За авто эконом-класса нужно внести $400 задатка, а сутки обойдутся в $25, при аренде на месяц. Но авто можно взять как на сутки так и на неделю.

"У меня мама на Черниговщине. Всегда ездила к ней раз в месяц, но сейчас это стало невозможно. Самая популярная служба насчитала, что мы должны заплатить 3 тысячи гривен в одну сторону. Машины у нас не было, а вот права есть и у меня и у мужа. Тогда мы решили попробовать прокат авто. Сразу посчитали, что так нам будет выгоднее по цене. Мы взяли на два дня КИА эконом-класса, муж оформил на себя. Для оформления нужны права и залог. Делается все очень быстро. За несколько минут мы стали "обладателями машины". За сутки аренды нужно было заплатить 864 гривны, то есть за двое суток 1728 гривен. Также мы заправили авто. Машина чистенькая, пропылесосена, внутри есть освежитель воздуха", - рассказывает киевлянка Мирослава Ткаченко.

Семья посчитала, что дорога на арендованном авто, к маме и обратно, обошлась вдвое дешевле, чем на такси.

Сервис проката авто rentdrive.ua рассчитан на клиентов любого уровня. Ведь, здесь есть и минивэны и машины высокого класса. Прокат авто облегчит вашу жизнь и подарит положительные эмоции. К тому же это хорошая возможность попробовать авто и решить нужно ли оно вам после карантина.