Проблему с транспортом можно решить на время карантина

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
Просмотров: 1908
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1908
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 963
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1440
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1233
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1890
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1620
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3600
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2439
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1521
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1170
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3753
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2628
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 мая 2020
Просмотров: 0
Останні листи
Я мало розуміюся в сільському господарстві, але коли весною довго немає дощу — починаю непокоїтися. — У вас не було дощу? — ...
четверг, 07 мая 2020 16:48

Проблему с транспортом можно решить на время карантина

  Комментировать
Проблему с транспортом можно решить на время карантина
Сервис проката авто rentdrive.ua рассчитан на клиентов любого уровня

Карантин привел к отсутствию простых вещей, к которым мы привыкли на протяжении всей жизни. А самой большой проблемой стало отсутствие транспорта и резкие ограничения по передвижению. Кто-то не может поехать к родителям или на дачу, чтобы посадить огород, а кто-то вынужден каждый день добираться на работу.

Решение проблемы простое – иметь собственное авто. Но приобрести автомобиль в период карантина не так просто, ведь автосалоны закрыты. Рынок авто бывших в употреблении тоже сейчас не работает. Конечно, можно осуществить поиск по объявлениям. Но ни проверить качество ни получить консультацию экспертов вы не сможете. Поэтому лучшим решением является взять автомобиль в аренду.

Сервис rentdrive.ua сдает автомобили в аренду как на короткое так и на продолжительное время. На время карантина специалисты сделали скидку 20% на прокат авто.

Чем дольше период проката авто, тем дешевле нужно платить за сутки. Задаток также зависит от марки машины. За авто эконом-класса нужно внести $400 задатка, а сутки обойдутся в $25, при аренде на месяц. Но авто можно взять как на сутки так и на неделю.

"У меня мама на Черниговщине. Всегда ездила к ней раз в месяц, но сейчас это стало невозможно. Самая популярная служба насчитала, что мы должны заплатить 3 тысячи гривен в одну сторону. Машины у нас не было, а вот права есть и у меня и у мужа. Тогда мы решили попробовать прокат авто. Сразу посчитали, что так нам будет выгоднее по цене. Мы взяли на два дня КИА эконом-класса, муж оформил на себя. Для оформления нужны права и залог. Делается все очень быстро. За несколько минут мы стали "обладателями машины". За сутки аренды нужно было заплатить 864 гривны, то есть за двое суток 1728 гривен. Также мы заправили авто. Машина чистенькая, пропылесосена, внутри есть освежитель воздуха", - рассказывает киевлянка Мирослава Ткаченко.

Семья посчитала, что дорога на арендованном авто, к маме и обратно, обошлась вдвое дешевле, чем на такси.

Сервис проката авто rentdrive.ua рассчитан на клиентов любого уровня. Ведь, здесь есть и минивэны и машины высокого класса. Прокат авто облегчит вашу жизнь и подарит положительные эмоции. К тому же это хорошая возможность попробовать авто и решить нужно ли оно вам после карантина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Проблему с транспортом можно решить на время карантина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Торпедой утопили лайнер - 1198 пассажиров оказались на дне

В самом дорогом французском фильме снялась актриса с украинскими корнями

В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв

Подписали документ, который изменил жизнь Европы

Миллионер-украинец погиб на российском вокзале

Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе

Город накрыло раскаленным пеплом

Националистов судили на показательном процессе

Шедевр похитили за 50 секунд

В Украине появились 200 000 одной монетой

Поляки и украинцы провели в Киеве военный парад

Россия и Япония обменялись территориями

На звание изобретателя радио посягнул еще один ученый

Начали изготавливать новый вид взрывчатки

Самое читаемое
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 34884
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 15030
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
7
 Просмотров: 9279
Задержали банду, которая похищала людей
Задержали банду, которая похищала людей Просмотров: 8991
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
4
 Просмотров: 8568
Новости компаний
Назвали лучшую охранную компанию Украины
Назвали лучшую охранную компанию Украины Просмотров: 81
Родителям на заметку: как развить умственные и творческие способности малыша
Родителям на заметку: как развить умственные и творческие способности малыша Просмотров: 72
Почему эксперты рекомендуют переходить с контактных линз на очки?
Почему эксперты рекомендуют переходить с контактных линз на очки? Просмотров: 288
Склад обуви "Дешевле некуда" - лучшая и дешевая мужская, женская обувь оптом и в розницу в Украине
Склад обуви "Дешевле некуда" - лучшая и дешевая мужская, женская обувь оптом и в розницу в Украине Просмотров: 234
Стоматология в Киеве на портале 101Стоматолог, поиск по цене и отзывам
Стоматология в Киеве на портале 101Стоматолог, поиск по цене и отзывам Просмотров: 36
Больше всего комментируют
6
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
6
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
3
На Рябошапку завели дело
2
В окружении президента Зеленского слишком мало патриотов - Дубровский
Голосов: 4
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua