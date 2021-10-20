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среда, 20 октября 2021 17:07

Причины популярности бурения скважин на Сеноманский водоносный горизонт

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Скважина, расположенная на придомовом участке, является оптимальным вариантом для водоснабжения. Используя такое решение, можно получить целый перечень преимуществ. Особого внимания заслуживает бурение скважин на сеноманский водоносный горизонт, благо, он расположен практически по всей территории Киева и Киевской области. Глубина залегания составляет от 60 до 150 м для различной высоты участка. Вода, перекрытая почвой, выделяется превосходным качественным и стабильным химическим составом. Очень часто ее используют для централизованного водоснабжения, востребована она и среди производителей продуктов питания и компаний по розливу и доставке воды. Конструкция скважины для сеноманского горизонта включает в себя две трубы - обсадную и эксплуатационную. Таким образом, отсекаются воды Полтавского и Бучацкого водоносных горизонтов.

Превосходная производительность

Скважины данного типа отличаются высокой производительностью, полученного объёма достаточно для обеспечения любых потребностей владельцев дома. Пользуясь подобным решением, можно одновременно открывать около 5 кранов, использовать воду для бани, бассейна, приготовления пищи, полива участка и др. Напор в этом случае останется стабильным и бесперебойным, вероятность же пересыхания полностью исключается.

  Скважина, расположенная на приусадебном участке - лучший вариант для водоснабжения
Скважина, расположенная на приусадебном участке - лучший вариант для водоснабжения

Чистая питьевая вода, которая поступает из скважины подобного типа, отличаются повышенной чистотой, так как воздействию внешних загрязнений она не подвержена. Так же у воды из сеноманского водоносного горизонта постоянный химический состав. Бурение скважин для водозабора осуществляется почти на любом участке территории. Разница заключается лишь в глубине. Предварительно специалисты изучают геологию местности для того, чтобы понимать, какая зона больше подойдёт для бурения.

Длительный срок эксплуатации

Еще одно неоспоримое преимущество бурения скважин на воду. Применение качественных обсадных и фильтровых труб для обустройства обеспечивает 25-30 лет бесперебойной работы скважины. Данный срок можно увеличить в два раза, если регулярно проводить технический осмотр скважины и насосного оборудования.

Неприхотливость ухода

Ещё одно достоинство, основываясь на котором, скважину использовать на постоянной основе необязательно, достаточно приезжать в загородный дом несколько раз в год для того, чтобы получить высокую водоотдачу. Дополнительно специалисты всегда подберут подходящее насосное оборудование и системы фильтрации. Если вы хотите заказать скважину на сеноманский водоносный горизонт вы всегда можете обратиться в буровую компанию "Артезбур" https://artezbur.ua/ru/. Опыт работы специалистов свыше 25 лет в области бурения и водоснабжения.

  Скважина, расположенная на приусадебном участке - лучший вариант для водоснабжения
Скважина, расположенная на приусадебном участке - лучший вариант для водоснабжения
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