Преимущества программы Porsche Approved

Porsche Approved – автомобили с пробегом и официальной гарантией

Porsche Approved - автомобили с пробегом и официальной гарантией

По данным Auto-Consulting, за первое полугодие 2019 на вторичном рынке было приобретено 48 400 автомобилей, это а 11% больше чем в предыдущем году. Автомобили с пробегом от официальных дилеров в Украине, это прежде всего уверенность в качестве и истории вашего автомобиля. Именно поэтому, Porsche в Украине предлагает программу по приобретению автомобилей с пробегом Porshe Approved.

Porsche Approved - автомобили с пробегом и официальной гарантией

Porsche Approved - автомобили с пробегом и официальной гарантией

Компания "Виннер Импортс Украина, Лтд.", Официальный импортер Porsche в Украине предлагает украинским автовладельцам приобрести автомобиль на условиях всемирной программы Porsche по продаже автомобилей с пробегом Porsche Approved и получить ряд значительных преимуществ. Программа предоставляет возможность приобрести Porsche с проверенной сервисной историей, гарантией от официального дилера на выгодных финансовых и кредитных условиях.

Porsche Approved - автомобили с пробегом и официальной гарантией

Каждый автомобиль, включенный в программу, проходит специальную проверку по 111 пунктам на официальных сервисных станциях в Порше центрах на территории Украины. Высококвалифицированные технические специалисты проводят необходимые сервисные работы для восстановления автомобиля до исходного технического состояния, используя только оригинальные запчасти Porsche. Таким образом, каждый клиент может быть уверен, что становится владельцем высококачественного автомобиля Porsche с гарантией от официального дилера.

Porsche Approved - автомобили с пробегом и официальной гарантией

Клиенты программы Porsche Approved получают ряд дополнительных преимуществ. Прежде всего, это сертификат сервисного абонентского обслуживания на 12 месяцев на услуги ремонта в постгарантийный период. Для автомобилей старше 14 лет и с пробегом меньше 200 000 км услуга предоставляется в течение 1 года. Если возраст Porsche меньше 13 лет, срок действия услуги может быть продлен до 2 лет.

Porsche Approved - автомобили с пробегом и официальной гарантией

Еще одно весомое преимущество приобретения автомобилей по программе Porsche Approved - участие в программе помощи водителю и его пассажирам Porsche Assistance. Porsche - это олицетворение высокого уровня качества, эксклюзивности, надежности и динамики. Соответствующий уровень сервиса клиенты могут ожидать от услуги Porsche Assistance - программы обеспечения мобильности, действие которой распространяется не только на водителя, но и на всех пассажиров автомобиля. В случае поломки, несчастного случая или похищения, владельцы Porsche могут обратиться на горячую линию, и опытные сотрудники компаний-участников программы Porsche Assistance обеспечат проведение необходимых действий по поддержке в дороге. Услуга доступна круглосуточно и в течение всего года в Украине и Европе.

Porsche Approved - автомобили с пробегом и официальной гарантией

Porsche Approved - автомобили с пробегом и официальной гарантией

Стать участником Porsche Approved возможно на удобных и выгодных финансовых условиях. Для автомобилей Porsche в возрасте не более 10 лет и с пробегом не более 30 тыс км, действует специальная программа кредитования "Winner Finance". Цель программы - создание доступных и удобных финансовых условий для покупателей автомобилей, которые импортирует компания "Виннер Импортс Украина, Лтд". Финансовым партнером выступает "Креди Агриколь Банк". Процентная ставка - от 8,49%. Покупателями по данной программе могут быть физические лица и физические лица - субъекты предпринимательской деятельности.

Porsche Approved - автомобили с пробегом и официальной гарантией

Porsche Approved - автомобили с пробегом и официальной гарантией

Со всеми доступными по программе Porsche Approved моделями можно ознакомиться по ссылке. Подробнее об условиях Porsche Approved узнайте на официальной странице программы.