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среда, 17 марта 2021 12:49

Преимущества и особенности секционных гаражных ворот

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Преимущества и особенности секционных гаражных ворот
Ворота чаще всего являются элементом, чтобы закончить внешнее исполнение дома

Качественная защита автомобиля от злоумышленников и различных погодных факторов позволяет исключить возможные проблемы в будущем. Купить гаражные ворота означает не только основную защиту, но и возможность создать оригинальный дизайн и стиль. Именно ворота чаще всего является элементом, чтобы закончить внешнее исполнение дома.

Наиболее популярным решением становятся секционные модели. Они состоят из направляющих элементов, механизма для балансировки и стальных сэндвич-панелей с обшивкой из полиуретана. Выбирая секционные гаражные ворота их дальнейшее использование упрощается. После открытия секционное полотно аккуратно прячется под перекрытием гаража.

Ключевые стандарты ворот

Эти параметры можно считать одновременно достоинствами такой конструкции:

1. Улучшенная теплоизоляция. Эффективность ворот обеспечена даже в самых крайних северных регионах, обеспечивая нормальный микроклимат внутри гаража;
2. Устойчивость к коррозии. Цинковое покрытие, слой грунтовки и краска - оптимальный вариант противодействия любым воздействиям.
3. Индивидуальный подход. Производители готовы изготавливать ворота с шагом 5 мм, гарантируя соответствие даже самым требовательным клиентам.
4. Долгий срок службы. Ресурс большинства механизмов составляет 25 000 циклов.
5. Универсальная установка. Полотно гаражных ворот подстраивается под помещение с различными особенностями и характеристиками.

Производители предлагают клиентам впечатляющий выбор вариантов для оформления. Внешняя сторона может иметь до 40 различных оттенков. Также есть вариант дополнительного оформления фасада. Желающие могут выбирать оформление под дерево, камень и даже кирпич. При этом используются принципы цифровой печати.

Управление воротами

Подъемные конструкции всегда удается открывать и закрывать с комфортом. Для этого предусмотрен комплект с автоматикой, который упрощает управление всеми процессами. Редко используется ручное управление. В данном случае устанавливается ручка, канат или цепной редуктор, если полотно слишком тяжелое. Сбалансированность гарантируют специальные пружины.

Автоматика применяется для плавного и комфортного открывания. Единственное условие, которое нужно выполнить - подать команду. Для этого используется специальная клавиатура, выключатель или пульт дистанционного управления.

Чаще всего используется немецкая или итальянская автоматика. Это два надежных варианта, которые обеспечивают долговечность и стабильность в работе. Гарантия составляет от 2 до 5 лет при условии правильного использования по рекомендациям производителя.

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