Посевной сезон 2022: где купить качественное сырье

Февраль – время, когда украинские фермеры начинают готовиться к новому посевному сезону. Выбирают посевные материалы, агрохимию и удобрения. Качество такого сырья очень важное, ведь это один из факторов урожайности фермы. Как выбрать поставщика?
Аграрный интернет-магазин agrotorg.in.ua на украинском рынке с 2014 года. Предлагает фермерам не только высококачественные семена, но и средства защиты растений и удобрений. Команда "Агроторга" сформировалась из специалистов украинского агросектора, и как отдельный проект функционирует уже 4 года на основе ООО "Госппостач". В целом компания удовлетворяет потребности украинских фермеров 27 лет. Постоянные клиенты магазина – владельцы агробизнеса, фермеры и оптовые покупатели.
Магазин специализируется на семенах наиболее популярных культур в Украине – кукурузе, подсолнечнике и сое. В общей сложности "Агроторг" предлагает более 330 позиций этого посевного материала с разными характеристиками. Также реализует препараты для улучшения урожайности и микроудобрения. Магазин сотрудничает с лучшими украинскими производителями, представителями венгерских, германских и других фирм. А у всей продукции магазина есть официальные лицензии и сертификаты.
Магазин "Агроторг" предлагает своим клиентам:
- Выгодные цены на посевную продукцию и сопутствующие товары.
- Сертифицированные товары от ведущих украинских и европейских производителей.
- Круглосуточные профессиональные консультации дипломированных агрономов по продукции.
- Быструю и своевременную доставку покупок разного размера и веса по указанному адресу.
- Удобные возможности оплаты товара.
- Подарочные сертификаты.
- Для постоянных клиентов – гибкие скидки, бонусы и розыгрыши продукции магазина.
- Действует партнерская программа.
- К каждому заказу – подарок: справочник агронома. Его разработали специалисты "Агроторга". В нем вся необходимая информация о том, как умножить и позаботиться об урожае.
Почему именно "Агроторг"?
Магазин занимается не только поставкой высококачественного аграрного сырья. Работники "Агроторга" создали Youtube-канал, на котором рассказывают о тонкостях фермерского дела, украинцам, которые только начали, либо планируют работать в сфере. На канале уже около 5 тысяч подписчиков, которые могут в свободном доступе просмотреть 60 видео со профессиональными советами. Среди подписчиков – топовые украинские блоггеры агросферы, в том числе и "Сельхозтехника ТВ", что свидетельствует о качестве видео-контента. В общей сложности канал собрал почти миллион просмотров.
Также на официальном сайте магазина есть блог, в котором работники-агрономы рассказывают не только о продукции, но и дают ценные советы по хозяйству.
За время своей работы "Агроторг" стал не только самостоятельным магазином, но и развивающимся брендом.
Адрес магазина: г. Кропивницкий, пр-т. Инженеров, 7
Телефоны: +38 (068) 887-81-83, +38 (066) 582-38-89 – Станислав;
+38 (097) 006-81-67, +38 (095) 633-45-97 Анастасия.
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