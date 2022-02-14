Посевной сезон 2022: где купить качественное сырье

Интернет-магазин "Агроторг" на украинском рынке с 2014 года

Февраль – время, когда украинские фермеры начинают готовиться к новому посевному сезону. Выбирают посевные материалы, агрохимию и удобрения. Качество такого сырья очень важное, ведь это один из факторов урожайности фермы. Как выбрать поставщика?

Аграрный интернет-магазин agrotorg.in.ua на украинском рынке с 2014 года. Предлагает фермерам не только высококачественные семена, но и средства защиты растений и удобрений. Команда "Агроторга" сформировалась из специалистов украинского агросектора, и как отдельный проект функционирует уже 4 года на основе ООО "Госппостач". В целом компания удовлетворяет потребности украинских фермеров 27 лет. Постоянные клиенты магазина – владельцы агробизнеса, фермеры и оптовые покупатели.

Магазин специализируется на семенах наиболее популярных культур в Украине – кукурузе, подсолнечнике и сое. В общей сложности "Агроторг" предлагает более 330 позиций этого посевного материала с разными характеристиками. Также реализует препараты для улучшения урожайности и микроудобрения. Магазин сотрудничает с лучшими украинскими производителями, представителями венгерских, германских и других фирм. А у всей продукции магазина есть официальные лицензии и сертификаты.

Магазин "Агроторг" предлагает своим клиентам:

- Выгодные цены на посевную продукцию и сопутствующие товары.

- Сертифицированные товары от ведущих украинских и европейских производителей.

- Круглосуточные профессиональные консультации дипломированных агрономов по продукции.

- Быструю и своевременную доставку покупок разного размера и веса по указанному адресу.

- Удобные возможности оплаты товара.

- Подарочные сертификаты.

- Для постоянных клиентов – гибкие скидки, бонусы и розыгрыши продукции магазина.

- Действует партнерская программа.

- К каждому заказу – подарок: справочник агронома. Его разработали специалисты "Агроторга". В нем вся необходимая информация о том, как умножить и позаботиться об урожае.

Почему именно "Агроторг"?

Магазин занимается не только поставкой высококачественного аграрного сырья. Работники "Агроторга" создали Youtube-канал, на котором рассказывают о тонкостях фермерского дела, украинцам, которые только начали, либо планируют работать в сфере. На канале уже около 5 тысяч подписчиков, которые могут в свободном доступе просмотреть 60 видео со профессиональными советами. Среди подписчиков – топовые украинские блоггеры агросферы, в том числе и "Сельхозтехника ТВ", что свидетельствует о качестве видео-контента. В общей сложности канал собрал почти миллион просмотров.

Также на официальном сайте магазина есть блог, в котором работники-агрономы рассказывают не только о продукции, но и дают ценные советы по хозяйству.

За время своей работы "Агроторг" стал не только самостоятельным магазином, но и развивающимся брендом.

Адрес магазина: г. Кропивницкий, пр-т. Инженеров, 7

Телефоны: +38 (068) 887-81-83, +38 (066) 582-38-89 – Станислав;

+38 (097) 006-81-67, +38 (095) 633-45-97 Анастасия.