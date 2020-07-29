Порезка и кромкование плитных древесных материалов на современном немецком оборудовании

Фанера, ДВП, МДФ, ДСП часто используются в строительстве, при изготовлении и ремонте мебели. Некоторые детали требуют подгонки каждого элемента, поэтому нуждаются в порезке, выполненной с максимальной точностью, на оборудовании с числовым программным управлением.

Именно такими высокотехнологичными станками, поставляемыми из Германии, располагает компания "Wood Masters". Мы выполняем заказы клиентов безукоризненно, и в кратчайшие сроки. Услуга доступна предприятиям, а также любителям, самостоятельно занимающимся обустройством своего жилища.

"Wood Masters" выполняет заказы клиентов безупречно и в кратчайшие сроки

Виды и особенности порезки материалов из дерева

Новейшая немецкая техника создает аккуратно распиленные, с применением фрезеровки или лазерной установки детали, из которых можно смастерить мебель на свой вкус или заменить вышедшие из строя части. Специфика технологии позволяет выполнять операции без ущерба для основных характеристик обрабатываемого материала. А отделка краев деревянного изделия (кромкование) придаст ему аккуратный эстетичный вид и продлит срок службы.

Новейшее немецкое оборудование, используемое компанией "Wood Masters", с ювелирной точностью выполняет такие виды распила/раскроя:

• фрезерная порезка;

• лазерная порезка;

• форматно-раскроечная порезка;

• кромкование.

На ресурсе https://wood-masters.com.ua/, наряду с обычным распилом, можно заказать дополнительные услуги, которые может выполнить только станок с ЧПУ (числовым программным управлением). Рассмотрим главные способы обработки с помощью такого агрегата.

Фрезеровка

Инновационные методы позволяют автоматизировать процесс сложного распила с максимальным исключением человеческого фактора. Мастер только задает машине параметры для изготовления детали. После чего станок выполняет работу, имея наглядную трехмерную модель, созданную на компьютере.

Лазерная резка

Применяется для более тонкой работы по раскрою узорных краев изделия. Специально обученные обращению с лазерной техникой рабочие, могут выполнять даже филигранную работу, не говоря о точных прямолинейных разрезах или небольших отверстиях.

Форматно-раскроечная резка

Выполняется на станках трех видов: вертикальных, с движущимся столом, движущейся пилой. Разнообразие моделей машин позволяет выполнять работы различной сложности, в основном для производства мебели.

Кромкование

Даже самый аккуратный распил ДСП/ДВП требует обработки кромкой ПВХ границ изделий, если последние предназначены для предметов домашней обстановки. Сглаженные полихлорвинилом края не деформируются при повышенной влажности, перепадах температур, менее травмоопасные, и просто выглядят намного аккуратнее.

"Wood Masters" выполняет заказы клиентов безупречно и в кратчайшие сроки