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вторник, 27 апреля 2021 11:22

Полезные приборы для уборки квартир

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Лучшие помощники в уборке. Меламиновая губка, которая способна быстро убрать следы чернил, пятен, жёлтые разводы на стенах, очистить грязную поверхность спортивной обуви. Шар с сенсорным управлением можно запустить под диван, мебель в ванной, кухне ─ и он уберёт труднодоступную грязь. Противный на ощупь лизун, быстро соберёт крошки, мелкую пыль с мебели, оконных частей рам, пультов ДУ.

Уборка бывает текущей (делается раз в неделю), плановой (раз в сезон) и капитальной (каждые полгода-год). Тем, кого смущают цены на клининг, порекомендуем заказать уборку квартиры на Кабанчике, там можно выбрать мастера который может обойтись значительно дешевле чем у клининговых компаний.

 

Гаджеты, упрощающие решение бытовых вопросов

1. Пылесос для чистки стёкол. Он вымоет окна, кафельную плитку на стенах, большие зеркала, наружную часть аквариумов, кухонную столешницу и "фартук" возле раковины, плиты.

2. Компактный ручной пылесос. За счёт вытянутой насадки хорошо проникает в щели, способен убрать пыль в складках дивана и кресел, очистить поверхность клавиатуры компьютера, сделать быструю уборку мягкой обивки автомобиля.

3. Швабра с распылителем удобна, когда нужно убрать не только весь пол, но и локальные загрязнения. С баком для воды удастся быстро выполнить влажную уборку, а микрофибра сумеет нейтрализовать загрязнения на полу.

4. Комнатному пылесосу доверяют более масштабную работу. Он выполняет сухую и влажную уборку пола, за счёт специальных насадок способен выбить пыль из ковра, очистить корпусную мебель.

 

5. Домашние любимцы "метят" квартиру, из-за чего хозяевам сложно сохранять чистоту воздуха. Обычные озонаторы не справятся с кошачьим амбре, поэтому лучше воспользоваться техникой из серии Purpose Pets.

 

6. Мойка воздуха – это симбиоз очищающего и увлажняющего приборов. Активно улавливает пыль (до 99%), равномерно увлажняет воздух, исключает появление белого налёта на мебели в результате оседания нано- частиц сконденсированной влаги.

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