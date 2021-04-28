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среда, 28 апреля 2021 12:08

Поиск недвижимости онлайн: главные лайфхаки

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Недвижимость для покупки или аренды украинцы чаще всего ищут онлайн. Такой метод имеет множество преимуществ. Однако чтобы покупка или продажа не несли риски для сторон, стоит знать, как именно искать объявления о покупке, продаже или аренде.

Советы по онлайн-поиску недвижимости

 

В ТОПе самых безопасных, легких в использовании и с большой базой в сегменте продажа недвижимости уже несколько лет находится сервис OLX.ua, представленный как в десктоп-версии, так и в форме приложения для iOS и Android.

При поиске объектов онлайн учитывайте следующие советы:

• используйте фильтры — если сделать поиск более конкретизированным, увеличиваются шансы найти жилье своей мечты, поэтому указывайте этаж, площадь всей квартиры и кухни, район и т.д.;

• подписывайтесь на обновления — всегда можно сохранить результаты с необходимыми параметрами: это поможет первым узнать о появлении нового объявления и сделает поиск более удобным и быстрым;

• общайтесь с хозяевами и риэлторами — далеко не вся информация размещена онлайн, поэтому не бойтесь звонить по телефону или писать сообщения, чтобы уточнить определенные данные (например, относительно улицы, на которой находится дом);

• тщательно просматривайте фото — именно фотографии могут предоставить общее представление о недвижимости, поэтому сравните несколько вариантов, после чего договаривайтесь о реальном просмотре.

Также стоит понимать, что онлайн-поиск должен стать ежедневным делом: так увеличивается вероятность арендовать или приобрести выгодный объект до того, как это сделают другие люди.

Самостоятельный поиск или услуги риэлтора?

На онлайн-сервисе OLX есть много вариантов от частных лиц и риэлторов. Бесспорно, если у вас недостаточно опыта, можно воспользоваться услугами профессионала. Но даже в этом случае есть смысл постоянно просматривать новые варианты онлайн, чтобы понимать, какие именно объекты в настоящий момент имеются.

Комбинирование самостоятельных поисков и использование услуг риэлтора — целесообразное решение, если хотите как можно быстрее найти необходимую недвижимость на выгодных условиях.

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