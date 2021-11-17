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Поездка на море с ребенком: особенности отдыха

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Поездка на морское побережье с ребенком может стать для родителей настоящим испытанием. И дело вовсе не в том, что нужно собрать массу нужных вещей, продумать маршрут, подобрать место проживания, ведь современные пансионаты и базы отдыха постоянно развиваются и расширяют спектр своих услуг, а скорее в тех неожиданностях, которые могут поджидать молодых родителей и их ребенка на морском отдыхе. Однако зная, какие "сюрпризы" готовит такой отдых, можно к ним приготовиться и выходить из сложных ситуаций легко.

  Отельный комплекс "PROMENAD" имеет все необходимые условия для отдыха на море с детьми
Отельный комплекс "PROMENAD" имеет все необходимые условия для отдыха на море с детьми

Основные предосторожности при отдыхе с ребенком

Отправляясь на море вместе с детьми, нужно помнить о том, что:

• морской воздух укрепляет нервную систему, очищает легкие и оказывает успокаивающее воздействие на детей, поэтому дневной сон может стать приятным бонусом, а ночной сон на удобной кровати будет крепким и спокойным;

• солнечные ванны отлично стимулирует иммунную систему, отдых на море положительно влияет на ход лечения заболеваний верхних дыхательных путей, но только в пределах "безопасных часов", т.е. до 11 часов и после 15 часов дня. Пребывание на пляже в часы наибольшей солнечной активности чревато ожогами и термическими ударами;

• купание в море действует, как закаливание, но только в пределах разумного – при комфортной температуре и ограниченное количество времени. Морская вода содержит такие элементы как йод, магний, бром и кальций, которые благотворно влияют на организм в целом, но в случае переохлаждения ребенка все эти "полезности" попросту не сработают.

  Отельный комплекс "PROMENAD" имеет все необходимые условия для отдыха на море с детьми
Отельный комплекс "PROMENAD" имеет все необходимые условия для отдыха на море с детьми

Бытовые условия для комфортного отдыха ребенка

Чтобы отдых с ребенком был комфортным, при выборе отеля или базы отдыха стоит убедиться в том, что все бытовые условия соответствуют вашим требованиям, а именно:

• в номере или домике есть дополнительное спальное место для ребенка, в идеале это должна быть детская кроватка;
• имеется детский горшок или специальная накладка на унитаз;
• в ваше распоряжение предоставляется электрочайник и микроволновая печь;
• на окнах стоит защита, а высота перил и ограждений составляет как минимум 110см;
• на территории имеется детская игровая площадка, медпункт и охрана.

Все необходимые условия для отдыха на море с детьми предоставляют многие базы, пансионаты и дома отдыха на побережье Азовского моря. Одной из них является отельный комплекс "PROMENAD" https://promenad-azov.com/, расположенный на Федотовой косе в поселке Кирилловка. На территории комплекса есть бассейн и собственный оборудованный для комфортного отдыха пляж с шезлонгами и навесами. Отельный комплекс "Променад" предоставляет своим отдыхающим удобные номера различного класса, а также двухэтажные коттеджи или 4-местные коттеджи для незабываемого отдыха на море с детьми. Здесь вы найдете все, что нужно для полноценного, комфортного и комфортабельного отдыха: прекрасное теплое море, чистый песчаный пляж, кафе с вкусной едой, большой бассейн с морской водой, который станет прекрасной альтернативой отдыху на пляже во время шторма, джакузи и детскую площадку.

  Отельный комплекс "PROMENAD" имеет все необходимые условия для отдыха на море с детьми
Отельный комплекс "PROMENAD" имеет все необходимые условия для отдыха на море с детьми
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