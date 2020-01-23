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четверг, 23 января 2020 17:41

Подари близким весну с горящими турами

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Подари близким весну с горящими турами
Врачи рекомендуют обратить внимание на отдых зимой людям, которые склонны к депрессиям: тогда зима проходит быстрее

Существует мнение, что конец января и начало февраля самый тяжелый период для украинцев. Организм устает от долгих дней без солнца, не хватает витаминов. Но исправить ситуацию можно легко, приобретя горящие туры в Египет. Начало весны – лучший период для полета в теплую страну. Там еще не жарко, дни длинные и солнечные, а купаться и загорать можно как на море так и в бассейнах, которые в большинстве гостиниц высокого класса идут с подогревом.

"Уже выработал привычку летать на отдых в январе-феврале. Как раз заканчивается новогодне-рождественский период, когда все пытались отдохнуть. В отелях становится пусто, персонал старается угодить и даже без доплат дает номера с видом на море. Температура в этот период комфортная 20-25 градусов в отличие от летней жары в 40-50 градусов", - рассказывает Сергей Демидов из Киева.

Еще одна привилегия отдыха зимой – цена. Если в летний период пятизвездочный отель с полным пансионом на первой линии обойдется в 1300 долларов, то сейчас спокойно можно заказать этот же отель за 700-800 долларов.

"Многие переживают, что летать зимой в теплую страну нежелательно с детьми. Ведь пройти акклиматизацию им сложно. Ничего подобного. Из-за изменения климата и теплой зимы такие перелеты очень полезны детям. Ведь они получают витамин Д, который им так необходим для развития. К тому же зимой многие отели предлагают хорошие скидки для семей, когда платишь за взрослых, а дети летят бесплатно. Также проще попасть в отель где есть аквапарк. Обычно летом, чтобы съехать с горки очередь, а зимой ее нет. Единственная неприятность, которая может быть - это ветер. Но в отелях, которые расположены в бухтах, в частности в Шарм-Эль-Шейх, практически все отели защищены от этой непогоды", - говорит Наталья Катеринчук, которая уже семь лет подряд летает на отдых. Ведь, тогда зима проходит незамеченной.

Врачи рекомендуют обратить внимание на такой отдых и людям, которые склонны к депрессиям. Ведь тогда зима проходит быстрее.

Заказать горящие туры несложно. Вы выбираете направление и оплачиваете понравившийся вам отель. За два-три дня вы путешествуете к желанному отдыху.

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