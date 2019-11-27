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среда, 27 ноября 2019 09:02

Почтовые коробки всех украинских операторов в одном месте

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Интернет-магазин "Экспресс Упаковка" - самый большой ассортимент коробок для посылок всех ведущих почтовых операторов и служб доставки Украины в одном разделе!

Самый большой украинский интернет-магазин упаковки собрал в одном разделе товаров все виды и модели картонных коробок, которые используются почтовыми операторами и службами доставки Украины. По словам руководителей компаний, таким образом они решили проблему поиска качественной упаковки для посылок: "Не секрет, что все почтовые операторы используют свои собственные стандарты упаковки, особенно, это касается коробок для посылок. И приобретя картонную коробку одного размера, потребитель банально не сможет ее использовать, решив изменить почтовую службу. Мы постарались решить эту проблему", - прокомментировал ситуацию руководитель коммерческого отдела предприятия.

В разделе "Почтовые коробки" представлены модели почтовых картонных коробок всех размеров по стандартам, которые действуют на сегодня для упаковки посылок весом до 30 кг. Причем охват почтовых операторов в магазине действительно поражает - здесь можно купить любую картонную коробку для посылок:

• почтовые коробки "Новой почты";
• почтовые коробки "Укрпочты";
• коробки для посылок "Деливери";
• коробки для посылок "Автолюкс";
• коробки для посылок "Гюнсел";
• коробки для посылок "Ин-тайм";
• коробки для посылок "САТ".

  Компания "Экспресс Упаковка" предлагает ассортимент коробок для посылок всех ведущих почтовых операторов и служб доставки Украине
Компания "Экспресс Упаковка" предлагает ассортимент коробок для посылок всех ведущих почтовых операторов и служб доставки Украине

Стоит отметить, что компания "Экспресс Упаковка" в очередной раз полностью придерживается своей проверенной стратегии работы с клиентами, предоставляя максимально возможный выбор качественной упаковки в определенном сегменте. Сегодня это почтовые картонные коробки. Неизменным остается и высокий уровень требований к качеству упаковочной продукции. В данном случае мы имеем дело с крепкими почтовыми коробками из трехслойного гофрированного картона и микрогофрокартона высшего сорта, которые изготовлены в полном соответствии ГОСТам Украины и действующим санитарным нормам. В целом, оптовые и розничные цены на почтовые картонные коробки и на коробки для посылок в интернет-магазине "Экспресс Упаковка" даже немного ниже, чем в отделениях украинских почтовых служб. В чем причина такой низкой цены на почтовые ящики именно в этом интернет-магазине? – точно сказать сложно. Впрочем, вы можете сами в этом убедиться. Интернет-магазин "Экспресс Упаковка" продает почтовые ящики и коробки для посылок в режиме 24/7.

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