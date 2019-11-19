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вторник, 19 ноября 2019 15:11

Почему выгодно заказать джинсы Levi's в США или как можно экономить на доставке в США

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Почему выгодно заказать джинсы Levi&#039;s в США или как можно экономить на доставке в США

Многие молодые люди хотят покрасоваться перед друзьями красивыми дорогими вещами. Почему именно дорогими? В нашей стране сложилась ситуация, что за настоящие брендовые вещи следует отдать достаточно большую сумму.

Настоящие брендовые вещи можно купить совершенно недорого, поможет в этом доставка из США. На американском рынке джинсы Levi's находятся в среднеценовой категории, и разница между предложением в США и Украине может достигать 70% от стоимости в пользу покупателя.

Проверить правдивость слов может каждый, сравнив среднюю стоимость одежды в украинских интернет-магазинах и портале Амазон.

Почему джинсы Levi's стоит покупать в США?

Основные причины – гарантия покупки настоящей брендовой вещи и более доступная цена. О последнем критерии немного подробнее.

Мужские джинсы Levi's

В Украине классической моделью можно назвать Levi's Men's 501. Средняя цена 2200 гривен (около 95 долларов на момент написания статьи). На Амазон аналогичный лот в среднем оценивается в 36 долларов, разница в 60 долларов. Даже учитывая услуги посредников, экономия будет не менее 40 долларов.

Женские джинсы Levi's

Популярная в Украине женская модель. На Levi's Women's 505 Straight Leg Jean в Украине средняя цена 2000 гривен (85 долларов). Средняя цена аналогичного товара на Amazon около 35 долларов дает возможность сэкономить 50 долларов. Учитывая услуги посредника, в чистом остатке остается не менее 35 долларов (около 850 гривен).

Детские джинсы Levi's

Детская одежда сегодня действительно дорогая. К примеру, Levi's Boys 8-20 510 Super Skinny Jeans в украинском магазине обойдутся 1200 гривен (около 50 долларов). Средняя цена на данный товар на Амазоне – 20 долларов. То есть, чистой экономии с услугой доставки от посредника будет не менее 20 долларов. Можно заказать две пары или сэкономить 500 гривен.

Где купить джинсы Levi's в США?

Сегодня каждый пользователь интернета может совершать покупки, не выходя из дома. Кроме того, заказывать товары можно не только в пределах своей страны, но также из-за границы. Остается только сделать выбор, где заказать джинсы Levi's.

1. Самый оптимальный вариант – это оформление заказа на официальном сайте. Для пользователя здесь много преимуществ: скидки, распродажи, промо-коды, участие в акциях, бесплатная доставка в пределах США и многое другое.

2. Другой вариант – это посещение сайта Амазон. Эта площадка имеет множество преимуществ и дает возможность выбирать понравившийся товар из сотен предложений. Но при заказе джинсов лучше перейти в официальный раздел Levi's.

3. Многие американцы осуществляют покупки на сайте Zappos. Здесь также можно найти раздел с одеждой бренда Levi's.

К сожалению, данные варианты подойдут гражданам США или для тех, кто имеет знакомых, на чей адрес можно оформить доставку. Что же делать? Конечно, воспользоваться услугами посредников. Лучшим сервисом в этой сфере можно смело назвать сервис USAinUA. Клиентам предлагают выгодные и гибкие цены, оказание помощи в растаможке, страховку, возможность возврата товара и многое другое. Приятным сюрпризом станет услуга mail forwarding, делающая покупки еще более выгодными.

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